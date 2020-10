ERR Berliinis: Merkeli ametist lahkumine võib poliitilist pilti kõvasti segada

Merkeli tööga on viimaste arvamusküsitluste järgi rahul üle 70 protsendi sakslastest. Nii on ta jätnud oma järeltulijale maha suured kingad, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Mõjuka ajakirja "Der Spiegel" Berliini toimetuse juht Martin Knobbe rääkis, et koroonaepideemia on kristlike demokraatide juhi valimiskampaanias algse favoriidi Nordrhein-Westfaleni liidumaa juhi Armin Lascheti võimalusi kärpinud.

"On väga oluline küsimus, kas tal on iseloomu ja jõudu kantsleriametiks. Praegusel hetkel ütleb enamik inimesi, et ei, me ei arva, et härra Laschet oleks õige inimene. Aga need on parteidelegaadid, kes CDU juhi valivad ja nemad mõtlevad teisiti kui rahvas. On tõepoolest raske öelda, kes on praegu liider," rääkis Knobbe.

Armin Laschet pooldas epideemia ohjamisel leebemaid meetmeid. See jäi sakslaste jaoks nõrgaks ja aeglaseks.

Tema konkurentidel CDU juhi kohale Friedrich Merzil ja Norbert Röttgenil on küll oma toetajaskond olemas, aga see on pigem kitsas. Nii räägitakse ka võimalikest mustadest hobustest nagu populaarne tervishoiuminister Jens Spahn, kes võib Armin Lascheti meeskonnast ise esile astuda. Või et kantslerikandidaadiks tõuseb hoopis Baierimaa populaarne juht Markus Söder. Tema on aga CDU sõsarparteist CSU ja peab kõigepealt selle barjääri murdma.

"Ta on mõjukas mees ja loomulikult on tal võimalus, kuid minu kui CDU liikme seisukoht on, et järgmine kantsler peab olema CDU liige," ütles Saksamaa parlamendi CDU fraktsiooni aseesimees Johann Wadephul.

Merkeli lahkumine võib poliitilist kaardipakki segada ulatuslikumalt.

"Praegu on CDU/CSU väga tugev - arvamusküsitluste järgi ulatub nende toetus ligi 40 protsendini -, aga see on paljuski nii tänu Angela Merkelile isiklikult ja keegi ei tea, kui palju sellest toetusest järele jääb, kui Angela Merkelit enam ei ole," rääkis Euroopa välissuhete nõukogu Berliini büroo juht Jana Puglierin.

Kristlikud demokraadid valivad uue juhi detsembris, parlamendivalimistele lähevad sakslased tuleval sügisel.