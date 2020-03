"Teatasime täna töötajatele, et COVID-19 laialdase leviku ja Eestis väljakuulutatud eriolukorra põhjustatud kahjude tõttu – drastiliselt on vähenenud AS Õhtuleht Kirjastuse reklaamitulud – plaanime vastavalt töölepingu seadusele ajutiselt vähendada oma töötajate palkasid," teatas Õhtulehe peatoimetaja Martin Šmutov.

"Iga kirjastuse töötaja töötasu langeb 19 protsenti ja see muudatus kehtib perioodil 2. aprillist 2020 kuni 2. juulini 2020. Juhatuse töötasu vähendatakse samal ajavahemikul 23 protsenti. Kui majanduslik olukord paraneb või valitsus võtab meedia vaates vastu mõne positiivse otsuse, lõpetame palgakärpe varem," selgitas Šmutov.

"Eesti ajakirjandus on kriisis teinud ennastsalgavalt tööd, kuid ma kardan, et midagi sarnast kuuleb lähiajal ka teistelt meediamajadelt," lisas Šmutov. Ta kutsus üles kõiki Eesti väljaannete tellimusi tegema.

Postimehe peatoimetaja Mart Raudsaar teatas teisipäeval, et Postimees on sunnitud koroonakriisi tõttu vähenenud reklaamitellimuste tõttu kärpima ka lehe mahtu.