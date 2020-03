Suuremaid bussitranspordiettevõtteid esindav autoettevõtete liit palub valitsuselt abi langenud käibe kompenseerimiseks olukorras, kus pooled kommertsliinid on suletud ja tellimusveod on lõppenud.

Autoettevõtete liidu esindaja Madis Lepa sõnul on bussiveo sektor sattunud kriisi tõttu väga kiiresti väga raskesse olukorda.

"Täna ühtegi tellimusvedu enam välja ei sõida, ettevõtete töötajate tööle ja kojuvedu on kahanenud 50 protsendini ja langus jätkub, kommertsliinidest 50 protsenti on suletud ja see jätkub, riik ja kohalikud omavalitsused on pannud kinni avalikud õpilasveod ning täna on laual täiendavate avalike liinide sulgemise küsimus. Samas on bussiettevõtted seotud suure tööjõu hulga ja suuremahuliste laenude-liisingutega," teatas Madis Lepp.

Autoettevõtete liidu liikmed teatasid, et annavad endale aru, et tegemist on olukorraga, mis on kõigi jaoks uus ja ootamatu ning kus on keeruline leida kõiki osapooli rahuldavaid lahendusi. Samas on nende hinnangul selge, et ilma valitsuse pakutavate täiendavate meetmeteta Eesti bussiveo sektor oma jõududega kriisi üle ei ela.

Autoettevõtete liidu ettepanekud valitsusele:

- Kõik inimesed, kes on karantiinis (enda, laste või riiklike piirangute tõttu), saaksid töölt eemal oldud päevade eest haigekassalt hüvitist alates esimesest päevast 80 protsendi ulatuses kuni riigis kehtiva eriolukorra ja/või vastava inimese või tema laste karantiini lõppemiseni;

- kõik sektori ettevõtted, kellel on mahud vähenenud üle 30 protsendi, nii et pole tööd anda, saaksid saata töötajad ühepäevase etteteatamisega "koroonapausile" esialgu kuni kolmeks kuuks ja neile töötajaile makstaks töötukassast toetust 80 protsenti senisest töötasust;

- kui riik peaks vähendama avaliku liiniveo mahte, siis jätkataks ettevõtetele tasu maksmist sõitmata jäänud kilomeetrite eest põhimõttel "lepinguline kilomeetritasu miinus kütuse kulu";

- anda reisijateveo ettevõtetele õigus taganeda klientidele ja reisijatele tasu tagastamisest juhul, kui ettevõtja on kulud kandnud ja nende tagasisaamine ei ole võimalik;

- riigi force majeure tõlgendus võimaldaks kõigil reisijateveo sektori liisingu- ja laenuvõtjad minna ühepoolselt kuueks kuuks maksepuhkusele ning vastava perioodi võrra lükkub edasi ka liisingu või laenu lõpptähtaeg;

- kui eelnev punkt pole riigi poolt tehtav, on vajalik reisijateveo ettevõtetele KredExi laen, käendus või garantii, et reisijateveo ettevõtted saaksid jätkata oma laenumakseid ja/või taotleda maksepuhkust.

Kui valitsus ei näe võimalust neid meetmeid pakkuda, on autoettevõtete liidu hinnangul ainuvõimalik, et pankrottide vältimiseks vabastataks reisijateveo ettevõtted esialgu vähemalt kolmeks kuuks käibe-, sotsiaal- ja tulumaksukohustusest. Kui kriis peaks jätkuma või süvenema, tuleks liidu hinnangul ettevõtete maksudest vabastamist pikendada kuni majandusliku olukorra normaliseerumiseni reisijateveo sektoris.

Samuti teeb liit oma pöördumises ettepaneku, et majandus- ja kommunikatsiooniministeerium kutsuks kokku kogu bussiveo sektorit hõlmava töörühma, mis vahendab kriisiolukorras operatiivselt ja regulaarselt infot riigi ja ettevõtjate vahel ning korraldaks infotunde ettevõtjate teadlikkuse tõstmiseks.