Eelmise nädala (9. – 16. märts) jooksul registreeriti 1449, sellele eelneval nädalal 1542 ja vabariigi aastapäeva nädalal 1070 töötut.

"Tänase seisuga on töötuna arvel 38 045 inimest, eelmise nädala lõpus oli arvel 37 720 inimest," ütles töötukassa pressiesindaja Lauri Kool neljapäeval ERR-ile.

Eriolukorrast põhjustatud kollektiivsetest koondamistest, mille kohta ettevõtted peavad töötukassale teatama, on hetkel töötukassal andmeid neljalt ettevõttelt. Teatanute seas on üks turismiettevõte, pesumaja, vedude ettevõte ja majutusettevõte. Lisaks on info ka ühe Pärnu kohviku kohta, ütles Kool. Kokku puudutavad need teated 36 inimese koondamist, pluss kohviku kuus inimest.

Suurimaks murekohaks on sel nädalal aga hoopis Kunda, kus lisaks Kunda Nordic Tsemendi teatatud 78 inimesele jääb tööta ka Kunda Transi 21 töötajat, märkis töötukassa esindaja.