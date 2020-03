Töötukassa ootab ettevõtjailt palgatoetuse taotlusi aprilli algusest

Töötukassa hakkab ettevõtjatelt palgatoetuse taotlusi vastu võtma aprilli alguses, sest selleks ajaks on ametil valmis vastav IT-lahendus. Toetust saavad taotleda kõik majandusraskustesse sattunud ettevõtted, kelle käive on vähenenud 30 protsenti või nad ei suuda samas ulatuses anda inimestele tööd või maksta palka.

Riik maksab töötajale 70 protsenti palgast ja ettevõte peab lisama sellele 150 eurot koos maksudega. Hüvitist saab taotleda tööandja, kelle käive möödunud aasta sama kuuga võrreldes on langenud 30 protsenti, kellel inimeste töötasu on vähenenud sama palju või kellel pole tööd pakkuda vähemalt 30 protsendile inimestest, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Ükski nendest tingimustest ei puuduta ettevõtte suurust ehk kõik ettevõtted, kes vastavad vähemalt kahele eelpool nimetatud tingimustest, on ka selle hüvitisega kaetud," kinnitas töötukassa juht Meelis Paavel.

Hüvitise taotlemine tehakse Paaveli sõnul võimalikult lihtsaks. See hakkab sarnanema mitme teise tööturu meetme hüvitamise korrale.

"Tööandja teeb avalduse nende inimeste suhtes, kelle osas see toetusskeem rakendub, esitab selle töötukassale. Töötukassa menetleb avalduse ja kannab vastava töötasu juba inimese arvele," selgitas Paavel.

IT-lahenduse väljatöötamisele kulub umbes kümme päeva, kuid aprilis saab juba hüvitist taotleda.

"Kõik tööandjad võiksid olla rahulikud, sest me oleme kindlasti valmis aprilli esimesel nädalal või esimestel päevadel selleks, et tööandjad saaksid hakata esitama taotlusi ja me saaksime hakata hüvitisi välja maksma märtsi kuu eest," ütles Paavel.