Euroopa Keskpank suunab uude varaostukavasse 750 miljardit eurot

Euroopa Keskpank teatas kolmapäeval, et suunab uue koroonaviiruse pandeemia majandusmõjude ohjeldamiseks mõeldud varaostukavasse 750 miljardit eurot.

Keskpanga president Christine Lagarde teatas Twitteris, et keskpanga pühendumisel eurole ei ole piire ja pank on valmis kasutama kõikide vahendite kogu potentsiaali.

Programm kestab epideemia lõpuni ja vähemalt selle aasta lõpuni.

Keskpanga nõukogu teatas otsusest pärast kolmapäeval korraldatud erakorralist virtuaalkohtumist.

Eesmärgiks on pehmendada tõsiseid riske, mida koroonaviiruse epideemia eurotsooni jaoks kaasa toob.

Keskpank kavatseb valmistuda väärtpaberite ostuprogrammide laiendamisele ja nende struktuuride muutmisele nii pika aja jooksul, kui see on vajalik. "Rahapoliitika üle otsustav nõukogu on pühendunud kõigi eurotsooni kodanike toetamisele sellel väljakutseterohkel ajaperioodil," seisab avalduses.

Prantsuse president Emmanuel Macron kutsus neljapäeval üles suuremale finantssolidaarsusele kogu eurotsoonis, et pehmendada koroonaviiruse pandeemiast tekitatud majanduskahju. President tegi vastavasisulise avalduse pärast keskpanga teadaannet.

"Täielik toetus keskpanga rakendatud meetmetele. Euroopa liikmesriigid peaksid valmistuma suuremaks finantssolidaarsuseks eurotsoonis," ütles Macron.

Nafta hind ja aktsiaturud liikusid keskpanga teate peale mitmel pool maailmas plussi.