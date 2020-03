Müller: Eesti saab Euroopa Keskpanga programmist kasu eelkõige intresside langusest

Euroopa Keskpanga poolt eile lubatud 750 miljardit eurot on lisa senisele võlakirjaostuprogrammile ning ka nädal tagasi otsustatud 120 miljardile, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Rahandusminister Martin Helme sõnul püüab Eesti riik uue varaostuprogrammiga turule paisatavast rahast osa saada.

"Selge on see, et me kavatseme seda püüda ära kasutada. Nagu mina olen aru saanud, on see seekord tehtud nii, et Eesti ettevõtted otse saavad sellest tuge taotleda. Me oleme rääkinud sellest, et riigil on kavas raha juurde laenata. Ma ei kiirusta suuremate laenuvõtmistega lähinädalatel just seetõttu, et suuremahulised meetmed alles hakkavad rakenduma. See võib tähendada, et me saame kuu aja pärast odavamalt seda laenu võtta ja ma usun, et Euroopa Keskpanga programm on ka üks osa sellest," rääkis rahandusminister Martin Helme.

Eesti Panga hinnangul saab Eesti programmist kasu eelkõige siiski intresside languse kaudu.

"Eestis oleme seni Euroopa Keskpanga varaostu raames ostnud näiteks Eesti Energia ja Eleringi võlakirju. Siin on piirang, et tegu peab olema turul kaubeldavate võlakirjadega, mida saavad välja anda vaid kõige suuremad ettevõtted. Viimane suur tehing meie vaatenurgast oli see, et Luminor esimest korda Eesti kommertspangana andis välja eluasemelaenuga tagatud pandikirju, mida samuti oli võimalik osta," selgitas Müller.

Ka valitsuse võlakirju ei saa Eesti Pank otse osta. "Keskpanga üks kriteerium on see, et me ei saa otse laenata raha valitsusele. Kui me ostaks otse valitsuse võlakirju, siis see oleks sama valitsusele raha laenamisega. Me võime osta juhul, kui valitsuse võlakirjad on kaubeldud turul, siis sealt teiste investorite käest saame osta võlakirju," rääkis Müller.

Lühiajalisi võlakirju saab müüa kommertspankadele, kes omakorda saavad kasutada neid laenu tagatiseks keskpangas.