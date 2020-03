Kool ei saa tavaolukorras piirata täisealiste õpilaste liikumisvabadust

Õiguskantsleril paluti selgitada, kas Hugo Treffneri Gümnaasium võib garderoobide lukustamisega piirata õpilaste ligipääsu oma asjadele ning kas kool võib muuta pärast tunde korraldatava loengu kohustuslikuks. Küsimus esitati enne eriolukorra kehtestamist ehk õiguskantsleri seisukoht on rakendatav n-ö tavaolukorras.

Hugo Treffneri Gümnaasiumis lukustati tänavu 24. ja 30. jaanuaril garderoobi uksed ega lubatud õpilasi vahetunni ajal koolist välja. Väidetavalt ei saanud avaldaja garderoobist võtta enda riideid, õpikuid ega muid asju. 30. jaanuaril lukustas kool ka välisuksed.

Kool selgitas õiguskantsleri nõunikule saadetud vastuses, et kuigi garderoobi uksed olid lukus, said õpilased soovi korral kätte enda riided, õpikud ja muud asjad. Kõik õpilased, kel oli koolist lahkumiseks mõjuv põhjus, said seda kooli kinnitusel teha. Kool selgitas veel, et välisuksed on küll koolipäeva ajal turvalisuse kaalutlusel lukustatud, kuid osa uksi saab seestpoolt avada ja õpilastel on võimalik vahetundide ajal koolihoonest väljuda.

Õiguskantsler leidis, et kui kool lukustab garderoobi uksi ja kontrollib välisukse juures õpilaste lahkumist, piirab kool täisealiste õpilaste liikumisvabadust ja nende ligipääsu enda asjadele.

"Piirata võib üksnes alla 18-aastase põhiharidust omandava õpilase liikumist."

"Täisealise õpilase liikumisvabaduse piiramiseks ei piisa põhjendusest, et sel viisil tagatakse õpilaste õigeaegne tundi jõudmine. Koolil on muid võimalusi tagamaks, et täisealised gümnaasiumiõpilased tundidesse ei hilineks ega puuduks õppetööst põhjuseta. Piirata võib üksnes alla 18-aastase põhiharidust omandava õpilase liikumist. Seaduse kohaselt tohib õpilase liikumist kontrollida selleks, et tagada turvalisus ja laste järelevalve."

Hugo Treffneri Gümnaasiumi õpilased ei ole koolikohustuslikud õpilased, nagu on kirjas kooli kodukorras. Gümnaasiumiharidus ei ole kohustuslik, kuid mõistagi tuleb ka gümnaasiumiõpilasel täita kooli kodukorda ja osaleda õppetöös, leidis õiguskantsler.

Kohustuslik tunniplaaniväline loeng

Teine teema puudutas seda, kas kool võib muuta pärast tunde korraldatava loengu kohustuslikuks. Hugo Treffneri Gümnaasium selgitas, et nende kool korraldab mõned korrad õppeaastas õpilastele tunniplaaniväliseid loenguid. Üldiselt on loengud toimunud kohustuslike tundide ajal, erandiks oli kooli õppesuundade konverents 30. jaanuaril, mis korraldati osaliselt ühe valikainetunni ajal.

Õiguskantsler leidis, et erinevalt põhikooliõpilastest ei ole gümnaasiumiõpilastele kehtestatud suurimat lubatud nädalakoormuse nõuet. Koolil on õigus kujundada tunniplaan, sh tunde asendada või ära jätta. Muudatustest tuleb õpilasi võimalikult aegsasti teavitada. Kool otsustab ka selle, kas korraldada tavapärasele õppetööle lisaks loeng, õppekäik või mõni muu üritus. Kui korraldatav tegevus on õppekavaline, on see õpilasele kohustuslik.

30. jaanuaril toimunud õppesuundade konverentsist teavitati kõiki õpilasi hiljemalt 20. jaanuari infolehes ning osale õpilastest teatati üritusest juba õppeaasta alguses. Kool arvestas ka sellega, et muutes ühekordselt tunniplaani, ei saanud kõik õpilase enda koolivälist tegevust ümber korraldada ning kool pidas põhjendatuks, kui õpilane puuudus 30. jaanuari ürituselt autokooli tunni tõttu. Seega arvestas kool õiguskantsleri hinnangul õpilaste õigusega tegeleda huvitegevusega 30. jaanuari konverentsi ajal.