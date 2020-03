Euroopa maskihange venib, terviseamet otsib teisi tarnevõimalusi

Tervisameti peadirektor Merike Jürilo sõnul on esimene maskide tarne Eestisse saabumas 27. märtsil ja teine tarne lähima viie-kuue päeva jooksul.

Terviseameti teatel on nad sõlminud kaks lepingut, millest ühega telliti märtsi alguses 50 000 FFP3 respiraatorit, neile lisaks veel 85 000 FFP3 respiraatorit. Pooleaastane raamleping võimaldab tellida kokku 260 000 maski.

Jürilo sõnul tähendavad üleilmsed tarneraskused, et tellitud kauba saab kindel olla alles siis, kui kaup käes.

"Meil on sõlmitud kaks lepingu tarnijatega ja järgmisel nädalal on tõetund, kas me saame need tarned kätte. Enne kui ma ei ole käega katsunud neid maske, enne ma ei julge öelda, et need on olemas. Hetkel oleme lootusrikkad, et kaks tarnet siiski tuleb," märkis ta.

Eesti osaleb Euroopa Komisjoni ühishankes, kus soetatakse hingamiskaitsevahendeid, kindaid, kaitserõivaid ja -prille. Komisjoni ajakava järgi võib hange nihkuda maikuusse.

Jürilo möönis, et "Euroopa protsess võtab tõesti kaua aega".

"Läksime ühishankesse juba veebruaris. Esimene hange ei õnnestunud, tehti uuesti, osade kaupa. Osa tarneid tuleb tõenäoliselt natuke kiiremini, teised natuke hiljem. Meid ka ei rahulda see, et maskide hange jääb tulemus aprilli või maisse," rääkis ta.

Jürilo sõnul ollakse otsinud teisi võimalusi ja oleme sõlminud raamlepingu kohaliku tootjaga, kes aitab hädapäraselt kõrgema taseme maskidega, mida on vaja protseduuride jaoks nii kiirabis kui haiglas.

Terviseamet teatas pühapäeval, et nendeni peaks märtsi lõpus jõudma 200 000 kolmekihilist kirurgilist maski, kuid tuleb arvestada, et tarneaeg pikeneb. "Ka käivad läbirääkimised FFP2 tarnijatega ning teeme kõik, et need jõuaksid lähinädalatel Eestisse," märkis amet pressiteates.

Terviseamet saab isikukaitsevahendeid peamiselt läbi Eesti tarnijate ning Hiina tootjatelt. Jürilo sõnul on väike lootus sellel, et Saksamaa on tühistanud kaitsevahendite ekspordikeelu ja Hiinas on taas tootmine vähehaaval käima läinud.

Politseil on kriitiline seis

Politseil on pragu kaitsevahendid olemas, kuid olukord on üsna kriitiline, ütles politsei- ja piirivalveameti peadirektori asetäitja Priit Pärkna.

"Praegu meil veel on kaitsevahendeid, aga me oleme selles suures ootejärjekorras, et võimalikult kiiresti juurde saada täiendavaid kaitsevahendeid. Nendega on kriitiline seis ka meil," lausus ta.

Pärkna kinnitas, et nakatunuid on leitud ka politseiametnike hulgast. "Politseis on viis kinnitatud koroonajuhtumit. Inimesed on teada ja on teada ka, kellega nad on kokku puutunud," ütles ta.