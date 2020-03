Sillamäe kaitsemaskide tehas soovib lisaks palgata 70 inimest

Kuni riigis kehtestatud eriolukorrani valmistas Sillamäel filtermaterjale tootev Esfil Tehno kõrvaltegevusena 500 sertifitseeritud kaitsemaski päevas. Praeguseks on päevatoodang tõusnud 10 000 respiraatorini.

"Viimaste läbirääkimiste põhjal, mis meil riigiasutustega on olnud, on nad valmis ostma kogu selle koguse ja ka palju rohkemgi. Praegu on meil hullud päevad, kuid see on ju töö ja me teeme kõik selleks, et saaksime töötada maksimumvõimsusel," rääkis Esfil Tehno nõukogu esimees Araik Karapetjan ERR-ile.

Tänu riigiga sõlmitud lepingule on Esfil Tehnol plaanis töötukassa abiga käivitada teine vahetus ehk lisandub umbes 70 töökohta.

Töötukassa Ida-Virumaa osakonna juhataja Anneki Teelahk ütles, et sellisel hulgal töötajate leidmine on reaalne, sest neil on praegu arvel üle 7000 töötu. "Umbes 50 ja rohkem inimest tundub juba täna sobivat. Me räägime kõikide nende klientidega kindlasti läbi ja juba tõenäoliselt esmaspäeval anname personaliotsingu tulemusest tööandjale teada," ütles Teelahk

Jaekaubanduses on lisaks kaitsemaskidele puudus ka desinfitseerimisvahenditest, mida Eestis toodab kaks ettevõtet. Valitsuses eriolukorra ajal kaitsevarustuse hankimisega tegeleva Jaak Aabi sõnul on valitsus vajaduse korral valmis ka erimeetmeid kasutusele võtma. "Minu mure on apteegid. Kui hulgimüüjad suudavad nende kahe tootjaga kokku leppida ja turumajandus toimib ja tuuakse need apteegis letile, siis ei pea erakorralisi meetmeid rakendama. Põhimõtteliselt on jah võimalik minna kuni ekspordikeeluni välja. Isikukaitsevahenditega on parem, sest Sillamäe respiraatorite tootjaga on riik teinud lepingu, et kõik tuleb Eestisse, seal ei pea me rohkem mingeid meetmeid kasutama," sõnas Aab

Kuigi Sillamäe kaitsemaskide tehasel on leping riigiga pooleks aastaks, on Teelahu arvates tõenäoline, et selles valdkonnas jätkub tööd kauemaks, sest riigid saavad aru, kui oluline on strateegiliste varude omamine. "Nagu näha kogu maailmast, siis me oleme esimest korda sellises situatsioonis ja tõenäoliselt me õpime sellest, et selline varu peab meil olemas olema ja samamoodi kõikides riikides. Seepärast ma usun, et selle valdkonna tööd jätkuvad ka tulevikus."