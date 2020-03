Eestis on koroonaviirus diagnoositud 283 inimesel, ööpäevaga 16 uut juhtu

20. märtsi hommikuks oli Eestis koroonaviirus diagnoositud 283 inimesel, võrreldes päev varasemaga lisandus 16 juhtu. Haiglaravil on kümme inimest.

Alates 31. jaanuarist on kokku tehtud 2504 COVID-19 testi.

Enamikul koroonaviirusega patsientidel on kerged sümptomid ning haiglas viibijatest praegu keegi intensiivravi ei vaja.

Terviseameti erakorralise meditsiini osakonna juhataja Martin Kadai sõnul näitavad läbiviidud analüüside hulk võrrelduna tuvastatud haigusjuhtude ja hospitaliseeritute arvuga seda, et Eesti avastas viiruse kohapealse leviku algfaasis.

Elanikkonna aktiivne teavitamine, esmaste haigestunute ja nendega kokku puutunud isikute kiire tuvastamine ja nõustamine on täitnud oma eesmärki.

"Näeme, et uute kinnitatud haigestumiste arv ei ole kasvanud igapäevaselt kiirenevas tempos ning püsib suhteliselt stabiilne juba terve nädala," ütles Kadai.

"Samal perioodil aga ei ole vähenenud igapäevaselt läbiviidud laborianalüüside arv," märkis ta ning lisas, et see ei tähenda, et viiruse levikuga seotud oht oleks kadunud.

"Igal Eesti inimesel lasub vastutus rangelt jälgida nakkusohutuse nõudeid – haigussümptomitega inimene peab kindlasti püsima kodus ja ei tohi nakatada teisi," ütles Kadai.