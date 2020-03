Paljude väikefirmade töötajad istuvad riigi abimeetmeid oodates kodus

Lore Bistroo ja Leib Restorani omanikel on praegu kahest kohast avatud vaid Tallinnas Noblessneri sadamas asuv bistroo, kus köök töötab vaid kojutellimuste pärast, vahendas "Aktuaalne kaamera".

50 töötajast saavad need toitlustuskohad praegu pakkuda tööd kahele ja poole inimesele.

Restoranide juhi Kristjan Peäske sõnul on kogu toitlustussektor praegu väga suures hädas ja riigi palgatoetust oodati pingsalt.

"See on meie jaoks suur leevendus, mis nüüd toimub. Teisalt, mure on endiselt väga sügav selle suhtes, et meie ettevõttes on umbes 40 inimest, kelle jaoks me hakkame iga kuu raha panema selle nimel, et nad riigiabi saaks," rääkis Peäske.

"Meil on endiselt juba arved, mis vajavad maksmist ja samal ajal me peame märkimisväärse raha panema sellesse toetusmehhanismi. See viib meid sellisesse olukorda, et kui me vastu suve peaksime hakkama koondama, sest me enam ei suuda," lisas ta.

Pärnus asuval bussivedude ettevõttel Presto pole aga üldse tööd. Kõik ettevõtte 17 töötajat istuvad kodus.

"Tööga on null. Meil ei ole ühtegi tellimust, ühtegi vedu, kõik bussid seisavad. Ja töötajad on kodus. /.../ Kui me selle kuu veel üle elame, siis rohkem meil ilmselt ei ole võimalust ellu jääda sellisel kujul nagu praegu oleme," ütles Presto juhataja Aavo Möllits.

"Kõike lubatakse, aga konkrteetseid suuniseid ei ole. Täna rääkisin töötukassaga, kes ütles samamoodi, et suunised veel ei ole, et avaldusi hakatakse vastu võtma järgmine nädal või uue kuu alguses," lisas ta.

Töötukassast öeldi, et reedest on hüvitamise põhimõtted töötukassa kodulehel üleval.

Kuna ka paljud füüsilisest isikust ettevõtjad on hädas, teatas valitsus, et riik tasub FIE-de eest esimese kvartali sotsiaalmaksu avansilise makse. Nii FIE-delt kui ka teistelt maksumaksjatelt ei võeta märtsis ja aprillis maksuvõlgade eest intresse.