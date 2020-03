Kuue lapse ema sai koduõppega toimetulekuks kaks arvutit

Kätlin Rohilaid-Aljaste algatas Facebookis liikumise "Igale koolilapsele arvuti", mille mõte seisneb selles, et aidata praegusel e-õppe perioodil viia kokku arvutit vajavad lapsed (ja nende vanemad) nendega, kel arvuti kasutult sahtlis seisab.

Jaana Rebeli kuuest lapsest neli käivad koolis – neist kõige vanem seitsmendas ja kõige noorem esimeses klassis.

"Kuna peres oli üks arvuti, mis on kogu aeg olnud pereasjade ajamiseks või mulle töötegemiseks, siis oli mõte, et lapsed hakkavad järjest tegema – üks lõpetab, teine alustab. Aga tuli välja, et nii ei saa, mõned peavad kindlatel kellaaegadel olema arvutis," rääkis Jaana Rebel "Ringvaates". "Ja siis ei sa ühe arvutiga niimoodi. Siis tuli mul pöörduda selle projekti poole, mis Facebookis on."

"Tänu sellele, et oleme vahepeal saanud arvuti juurde, oleme päris hästi hakkama saanud," lisas Rebel, et tegelikult saabus ka teine arvuti, aga sellele pole ta veel jõudnud järele minna. "Käed-jalad on tööd täis, tegevust jagub."

"Ringvaate" teatel on juba on mitmed inimesed tänu sellele projektile arvutiabi saanud, aga veel on puudu umbes 300 arvutit. Projektiga saab tutvuda siin.