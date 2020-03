Koduõpe on tekitanud segadust nii kodudes kui ka koolides

Esimene koduõppe nädal on tekitanud segadust nii kodudes kui ka koolides. Haridustehnoloogia ettevõtted koos Innovega pakuvad tasuta mitmesuguseid teenuseid, et olukorda leevendada.

Nüüd, kui koolimajad on tühjad, on e-õppe platvormide kasutajaskond kasvanud kümnetes kordades. Võimalusi, kuidas koduõpet korraldada, on väga palju ja esimene nädal ongi läinud uue olukorraga kohanemiseks, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Omalt poolt pakuvad abi e-õppe platvormid, mis on muutunud tasuta kättesaadavaks.

"Hetkeolukord nii Eestis kui ka mujal on hea võimalus leida just see eriline metoodika või viis, mille vastu sinu laps huvi tunneb, ja just seda täiendavalt toetada kodus. Eks me teame, muidu on seda klassis raske teha, aga nüüd on individuaalsus toonud selle võimaluse," rääkis Innove tegevjuht Birgit Lao.

Suure valiku õppematerjale leiab näiteks Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutuse ehk HITSA kodulehelt. Üle 300 kooli on aga liitunud Clanbeadiga, mis pakub tasuta virtuaalse õpetajatetoa teenust.

"Clanbeadi keskkond on reklaamist ja muudest segajatest vaba ja meil saab üles seada lisaks ka isiklikke eesmärke, eesmärkide jagamist. See tähendab, et me oleme arengujuhtimise tööriist, mitte sotsiaalmeediaplatvorm ehk meil on tegelikult sügavam inimeste arengu juhtimise põhi all," selgitas Clanbeati asutaja Kadri Tuisk.

Riiklik algatus Education Nation pakub Eesti e-õppe kogemust ka teistele riikidele.

Koduõppes on aga eelolevad nädalad ilmselt veel keerulised.

"Kui see olukord jätkub veel pikemalt kui kaks nädalat, siis on küsimus, kuidas hoida üleval vanemate motivatsiooni, kui vanem on õpetaja ja töötaja samal, ja kuidas hoida üleval õpetaja motivatsiooni. Ja ei saa salata, et me peame endalt küsima, mis siis õppimises on see kõige olulisem, milliste ainete, milliste prioriteetidega peaks selle kooliaasta lõpetama," ültes Lao.