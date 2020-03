Narva elanik sai tõukoera ostuga 2100 eurot kahju

Politsei teatel pöördus neljapäeval Narva politseijaoskonda Narva elanik, kes leidis internetist kuulutuse, et Prantsusmaal müüakse talle huvipakkuvat koera hinnaga 300 eurot. Naine maksis erinevatel ettekäänetel kokku 2100 eurot, kuid koera kätte ta ei saanud.

"See skeem pole uus, ka varem on olnud juhtumeid, kui inimene soovib osta välismaalt näiteks koera või väga hea hinnaga mobiiltelefoni, raha makstud, kuid soovitud kaup ei jõua kunagi kohale," rääkis Narva politseijaoskonna juhtivuurija Sergei Maslennikov.

Ta lisas, et portaalis oli koera hind mitu korda väiksem kui sama tõugu koera hind Eestis. Soodne pakkumine hajutas naise valvsuse ja ta maksis pangaülekandega väidetava koera eest nõutud summa.

Lisaks maksis naine koera Eestisse toimetamise eest 800 eurot ning 1000 eurot koera kindlustuse eest. Hiljem tuli kiri, et koroonaviiruse tõttu on piirid suletud ja koera transport Eestisse maksab veel 1850 eurot, lisaks 500 eurot dokumentide vormistamise eest Eestis.

"Firma" andis kirjavahetuses ka teada: kui ostja ei maksa küsitud summasid, jäetakse koer karantiini, mis kestab kuus kuud ning maksab 50 eurot päev. Karantiin kestaks kokku kaks kuud ning naine peaks hiljem maksma 9000 eurot. Praegu tekitati naisele kahju 2100 eurot.

"Kui otsida seda "firma" tausta, leiab internetist ka tagasisidet, et see on pettus. Kui mingi pakkumine tundub lausa uskumatult hea, on see väga suure tõenäosusega kelmus. Enne, kui maksate sadu eurosid tundmatule inimesele ainult tema e-kirja peale, võtke aega, uurige tausta, pidage nõu lähedastega või näiteks veebikonstaabliga," soovitas Maslennikov.

Ta palus selliste petuskeemide eest oma lähedasi hoiatada ning kahtlastest kõnedest ja pakkumistest politseile teada anda.