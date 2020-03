Laevafirma Tallink jätkab Eesti ja Soome vahel tavapärases graafikus, ütles Tallink grupi kommunikatsioonijuht Katri Link, kelle sõnul on laupäeva õhtul Helsingisse suunduval Megastaril oodata tavatut reisijatetulva.

"Suurematel väljumistel on kuskil 400 reisijat ja õhtul paistab, et Tallinnast väljuval Megastaril on reisijate arv lausa 800 ringis," rääkis Link ERR-ile.

Huvi reisimise vastu on mõlemapoolne, reisijaid Eestist Soome on aga rohkem kui Soomest Eestisse.

Seoses eriolukorraga hinnatakse graafikut ning reiside vajalikkust jooksvalt seoses ametiasutuste ja valitsuste otsustega.

"Peamine on see, et kindlasti peab säilima kauba liikumine riikide vahel ja seda Tallink ka kindlasti tagab," ütles Link.

Tallink suunas alates neljapäevast laevad Baltic Princess ja Galaxy ajutiselt ümber Turu-Kapellskäri liinile, et tagada kaubaveo jätkumine Soome ja Rootsi vahel. Laevad ei peatu Ahvenamaal.

Eesti ja Soome liinil sõidab Tallink grupil hetkel kaks laeva. Üheks neist shuttle-laev Megastar ning teiseks Muuga ja Vuosaari vahel sõitev Sea Wind, mis veab praegu ainult kaupa.