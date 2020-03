Soomes hakkas kehtima pendelrände keeld

Pühapäevast saavad Soomesse siseneda ainult Soomes elamisõiguse registreerinud isikud. Soomes kehtib üldine nõue, et välismaalt Soome naastes tuleb olla 14 päeva karantiinis.

Soomes elav Euroopa Liidu kodanik on isik, kes on registreerinud oma elamisõiguse migratsiooniametis ja saanud Euroopa Liidu elamisõiguse registreerimise tõendi.

Erand kehtib neile, kel on vaja riiki siseneda vältimatu töölkäimise eesmärgil. Nende seas on tervishoiutöötajad, päästetöötajad, eakate hooldajad, kaubavedajad ja transporditöötajad, samuti tungivatel perekondlikel põhjustel reisivad inimesed. Inimene ise peab piiril suutma tõestada, et tal on vältimatu vajadus Soome siseneda. Lõpliku otsuse, kas inimene riiki lubada, teeb Soome piirivalve.

Kaubaliiklus Soomega jätkub. Piiri on lubatud ületada suurtel veokitel, kellel on sadamas eraldi piiriületuskoridor. Kui kaubik veab kaupa, peab ta suutma piirivalvele tõestada, et tegemist on kaubaveoga ning olemas on vajalik kauba saatekiri või muud tõendid Soome partnerilt.

Samuti on lubatud transiit Soome kaudu. Lubatud on ka liikumine Eestist Soome kaudu Norrasse, kui isikul on Norras elamisõigus.