Plaanilise hambaravi lõpetamise kohta ütles sotsiaalminister Tanel Kiik ütles, et osa hambaarste on seda juba teinud ja keskenduvad ainult erakorralisele, vältimatule ravile. Teised seda teha ei taha, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"On ka neid, kes on meile väga selgelt signaliseerinud soovi jätkata plaanilist ravi ehk see on ka peamine põhjus võib-olla, miks ei ole hetkel sellist käsulauda tulnud ülevalt alla, vaid on võimalus kohapeal otsustada hambaarstidel endil, kas neil on piisavalt isikukaitsevahendeid," lausus Kiik.

Lääne-Tallinna Keskhaigla hambaravikliiniku juhataja Krista Vapper ütles, et plaanilist ravi saab edasi lükata ja praeguse eriolukorra ajal tähendaks plaanilise ravi tegemine isikukaitsevahendite raiskamist.

"Tegelikult see hetk on juba käes, kus me olemegi need ära kasutanud või siis ära andnud näiteks haiglatele, kus neid on rohkem vaja," ütles Vapper.

Terviseameti Põhja regionaalosakonna juhataja Ester Öpik meenutas, et lisaks koroonaviirusele on Eestis ringlemas erinevaid viirusi nagu HIV ja B-hepatiit ning hambaarstid peavad kaitsemeetmeid rakendama ka tavaolukorras igapäevaselt.

Öpik lisas, et iga patsiendi järel tuleb puhastada töövahendid ja töökoht .

"Kui nad neid kvaliteedinõudeid täidavad, siis piisab see täna ka koroonaviiruse puhul," ütles Öpik.

Koroonaviiruse ja B-hepatiidi ning HIV võrdlemisega hambaarstid ei nõustu ning viitavad Tartu Ülikooli meditsiinilise mikrobioloogia professori Reet Mändari hinnangule, mille nad lisasid ka valitsusele esitatud pöördumisele. Selles on öeldud, et praegused turvameetmed hambaravis, mis on suunatud eelkõige vere ja muude kehasekreetidega edasikanduvate nakkuste (sh B-hepatiit ja HIV) vältimiseks, ei ole efektiivsed õhu kaudu leviva nakkuse, nagu seda on SARS-CoV-2, vältimiseks.

"Täna tekib ravi käigus aerosool, mis võib kanduda kuni viie meetri kaugusele. See tekib näiteks, kui arst kasutab turbiinpuuri. Suus süljega segunedes tekib ümber patsiendi suu ja arsti töötamise kohale vähemalt viie meetri kaugusele leviv aerosool," sõnas Krista Vapper.

Krista Vapperi sõnul nõuab WHO sellisel juhul respiraatori kasutamist. Hambaarstid soovivad valitsuselt abi isikukaitsevahendite hankimisel, sest täna on nad jäetud üksi, kui otsivad kontakte ja püüavad isikukaitsevahendeid juurde saada.