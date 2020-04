Valitsus kaalub 1,35 miljoni euro eraldamist hepatiidi ravimiseks vanglates

Justiitsministeeriumi selgituste kohaselt on 700 kinnipeetaval testidega tuvastatud C-hepatiit ning kolmandikul neist on tehtud kõik ravieelsed analüüsid, mille järgi saaksid nad tavaolukorras koheselt ravi. Vanglates pole see aga seni alati rahapuudusel võimalik olnud.

Samas peaks seaduste ja Euroopa Inimõiguse Kohtu seisukoha alusel ka vanglas osutatama tervishoiuteenust, mis vastab vähemalt arstiteaduse üldisele tasemele ning selle puudumine võiks tähendada vastuollu minekut inimõiguse ja põhivabaduste kaitse konventsiooniga.

Justiitsministeerium lisab, et varasemate aastatega võrreldes on paranenud vanglate suutlikkus C-hepatiiti ravida, sest on soetatud raviga seotud testimiseks vajalik aparatuur, ravikuuride kestel saab teha kiiremini vajalikke analüüse ja uute ravimitega on ravikuurid varasemaga võrreldes lühemad. Vangla on seeläbi suuteline tagama C-hepatiidi ravi ka vahistatutele ja neile kinnipeetavatele, kelle karistusaeg on lühike.

Justiitsministeerium märgib, et hepatiitidiravi maksab ühe vangi kohta keskmiselt umbes 9000 eurot ning 2020. aastaks baaseelarves oleva 100 000 euro eest saaksid vanglad ravida ainult kümmet vangi.

Arvestades, et ravivajajaid on vanglates vähemalt 150, taotlebki justiitsministeerium valitsuse reservist 2020. aastaks C-hepatiidi raviks 1 350 000 eurot.

C-viirushepatiit on vastava viiruse (HCV) poolt põhjustatud maksapõletik. Nakkusallikaks on C-hepatiiti põdev inimene, kes muutub nakatamisohtlikuks üks või mitu nädalat enne esimeste haigusnähtude ilmumist ja see püsib määramatu aja.

Kroonilise C-hepatiidi tüsistusteks on maksatsirroos, maksatalitluse puudulikkus ja maksavähk. Need haigusseisundid kujunevad erineva kiirusega – vahel 20-30 aasta, teistel juhtudel pisut enam kui kümne aasta jooksul. Haiguse kiire süvenemine on seotud kõrgema vanusega, alkoholi tarvitamisega, samaaegselt esineva B-viirushepatiidi või HIV-nakkusega, ülekaalulisuse, suitsetamise ja suhkurtõvega.

Haiguse läbipõdemise järgselt kujuneva immuunsuse kestvus ei ole teada. Võib esineda korduvat nakatumist. C-viirushepatiidi vastu vaktsiini ei ole, selgub terviseameti kodulehel avaldatud infost.