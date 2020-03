Kodanikualgatusena on koduõppeks arvuti saanud juba üle 300 perekonna

Koolilastel on läbi saanud esimene nädal koduõpet, millest suur osa käib arvuti teel. Möödunud pühapäeval kodanikualgatusena tekkinud Facebooki grupist "Igale koolilapsele arvuti" on seni korraliku õppevahendi saanud rohkem kui 300 perekonda. Teist sama palju on aga veel puudu ja üha rohkem abivajajaid annab endast märku.

Merlel ja Toomasel on seitse last. Kuus neist käivad koolis ja on viimase nädala pidanud tegema seda arvuti kaudu. Kuigi perel on kodus rohkem kui üks arvuti, on nädal siiski olnud keeruline, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Kuna ma olen õpetaja, siis esimesed päevad oli nii, et laps katkestas oma koolitöö, mina ruttu vastasin oma klassi lastele ja oma armsatele vanematele, üritasin neid edasi aidata, siis lasin lapse natukeseks oma tööd tegema ja nii me siis kulgesime," ütles Merle Adson.

Toomas Adson rääkis, et neid aitas hädast Facebooki grupp. "Merle leidis, et oli Facebooki grupp tekkinud, kus kuulutati, et kellel on vajadust. Me korra mõtlesime ka, et kindlasti on teisi ka, kes vajavad, aga tegelikult see asi kestab kauem ja oleks hea kui õnnestuks ja tunniga oli arvuti kodus praktiliselt," ütles Adson.

Grupis käib tõepoolest vilgas elu. Tundidega liiguvad arvutid Jõhvist Tartusse või Pärnust Valgamaale.

Lapsevanem Jaana Rebel ütles, et sai samuti grupist abi paludes arvuti ja juba samal päeval kätte. "Küsisin perele 1-2 arvutit. Sellel päeval ma sain kohe ühe arvuti, toodi mulle ukse taha ja sellega toimetab mu 14-aastane. Teine arvuti jõudis eile, postiga. Ei ole veel jõudnud järgi minna," ütles ta.

Projekti "Igale koolilapsele arvuti" algataja Kätlin Rohilaid-Aljaste rõõmustas, et abiandjaid on palju. "Ma kujutasin ette, et see arv, kes vajavad abi on hästi palju. Üllatusena tuli pigem see, et nii palju abiandjaid on. Väga paljud annetavad oma arvutid, aga on ka võimalik laenata välja oma arvuti 2-3 kuuks, kuni õpingute periood läbi saab," ütles Rohilaid-Aljaste.

Tartu linna haridusosakond on koolide kaudu üles otsinud pered, kellel arvutit tõesti hädasti vaja läheks. Näiteks Kalmude peres on kuus last seni üht arvutit jaganud.



Merle Kalm arvas, et perel võiks paar arvutit ikka juures olla. "Siis saaks päevas nelja tunniga vast hakkama. Muidu on jah tõesti, 10st õhtu 10ni ja ongi terve päev otsa ainult õppimine kogu aeg kõigil," rääkis ta.

Eesti koolilapsed on PISA uuringu järgi maailmas ühed tublimad. Projekti algatajad loodavad, et arvutite jagamine aitab õppekavaga järjel püsida kõigil lastel, sõltumata nende sotsiaalmajanduslikust olukorrast. Muide grupis "Igale koolilapsele arvuti" leidub ka neid, kas vanale, esmapilgul katkisele arvutile taas eluvaimu sisse suudavad puhuda.