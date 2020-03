Kohtla-Järve riigigümnaasiumi tabas pättide rünnak

Kohtla-Järve gümnaasiumi direktor Hendik Agur avaldas Kohtla-Järve linna sotsiaalmeedia grupis fotod, millel on jäädvustatud ka oletatavad kurikaelad. Koolijuht palus inimesi, kes piltidel olevad noorukid ära tunnevad, teatada politseisse.

ERR.ee portaal avaldab Hendrik Aguri loal tema Facebooki seinal ilmunud mõtteavalduse.

"2007. aasta pronksiööl korraldasime oma meesõpetajatega kahel ööl valvet Gustav Adolfi Gümnaasiumi ümber Tallinna vanalinnas. Aeg oli selline ja korraks läks kõik käest. Toona võiski tunduda ka üsna tavapärane uudis, et "Kohtla-Järvel pussitati/süstiti/lõhuti" jne.

Aga nüüd? Mis nüüd lahti? Aeg on ju edasi liikunud. Halloo? On teine aeg hoopis! Loomulikult, on sügavalt solvav ja lisaks arvestatav materiaalne kahju, mis tuleb koolil tasuda uute õpikute, õppekäikude ja õppevahendite arvelt uue akna paigaldamiseks. Aga küsimus on mujal. Aastal 2020 peaksid noorte väärtused olema teinud arenguhüppe suurusjärgu võrra kõrgemale tasemele - aknalõhkumisest ja labasest laamendamisest kindlasti edasi, järgmisele, edumeelsemale tasemele. Aga ei, kahjuks ei ja see teeb väga kurvaks. Nendel noortel inimestel, kes loopisid uue koolimaja akna sisse, on ju kodud siinsamas koolimaja kõrval majades. Neil on vanemad ja neil peredel peaksid, aga kas on, väärtused? Vähemalt huvid, suundumused, mida elus soovida, mida tarka ja kasulikku peale hakata? Kas on?

Väärtusi aitavad luua inimesed, kes võimaldavad haridust koolides. Et ka koole teeksid tublid ja südamega töötavad inimesed. Koolidest aga tulevad uued vanemad, kes loovad omakorda uued pered. Neile panustamegi – uutele vanematele, kes loovad uued pered, kellele kodudest kasvavad normaalsed ja toredad inimesed. Selleks me oleme siin.

Ja see ei saa olla äng praegusest eriolukorrast, küsimus on väärtustes.

#missioonileidavirumaale".