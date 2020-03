Trump kaalub majanduse seisanud viirusemeetmete lõpetamist

"Me ei tohi lubada ravil probleemist endast hullem olla. 15-päevase perioodi lõpus teeme me otsuse, mis suunas me liikuda tahame!" kirjutas Trump Twitteris.

WE CANNOT LET THE CURE BE WORSE THAN THE PROBLEM ITSELF. AT THE END OF THE 15 DAY PERIOD, WE WILL MAKE A DECISION AS TO WHICH WAY WE WANT TO GO! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 23, 2020

Nimetatud 15-päevane periood algas läinud esmaspäeval ja see sisaldab föderaalseid soovitusi hoida teiste inimestega distantsi ja muid koroonaviiruse vastaseid meetmeid. Periood lõppeb järgmise nädala teisipäeval.

Haiguspuhanguga võitlevad tervishoiutöötajad ja osariikide kubernerid on öelnud, et suure osa USA majandusest seisanud karmid liikumispiirangud peavad veel mõnda aega jätkuma.

Trump jagas esmaspäeval aga Twitteris ka mitme teise Twitteri-kasutaja üleskutseid lähenemist kriisile muuta.

"15 päeva ja siis me isoleerime riskirühmad ja teised meist lähevad tagasi tööle, enne kui kõik kõigi jaoks lõppeb!!" seisis ühes presidendi jagatud säutsus.

"Õige. 15 päeva, siis jätkame riskirühmade kaitsmist vastavalt vajadusele ning teised meist naasevad tööle," kirjutati teises.

Exactly. Governors and local officials should let people out of their homes before they let criminals out of the jails. — Tom Fitton (@TomFitton) March 23, 2020

The fear of the virus cannot collapse our economy that President Trump has built up.



We The People are smart enough to keep away from others if we know that we are sick or they are sick!



After 15 days are over the world can begin to heal! — Dawn Michael, PhD???? (@SexCounseling) March 23, 2020