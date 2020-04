Eeldatav langus on Euroopa suurima majanduse jaoks rängim alates 1970. aastast, mil arvepidamist alustati. Teistel andmetel on see suurim kukkumine pärast Teise maailmasõja lõppu.

"Koroonaviiruse pandeemia mõju sunnib meie majanduse pärast kümmet tõusuaastat langusse," ütles Altmeier, kuid lisas, et valitsus loodab majanduse taastumist 2021. aastal.

"Meid ootavad ees raskused nii majanduses kui ka poliitikas," lisas Altmaier, tutvustades valitsuse majandusülevaadet.

Kui veel jaanuaris prognoosis valitsus 1,1-protsendist majanduskasvu, siis nüüd hindas prognoosi ümber -6,3 protsendile. Langus peaks saavutama oma põhja teises kvartalis, misjärel peaks majandus taas kasvama hakkama.

2021. aastal peaks majanduskav ulatuma 5,2 protsendini, see prognoos põhineb eeldusel, et valitsus saab hakata järk-järgult koroonakriisi ajal kehtestatud piiranguid leevendama.

Altmaier hoiatas, et piiranguid ei tohi liiga kiiresti lõpetada, kuna see võib kaasa tuua viiruse leviku teise laine, mis hakkab hoopis majandust aitamise asemel kahjustama.