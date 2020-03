Uuringu puhul on tähelepanuväärne, et vastav number on viimastel aastatel kasvanud. Näiteks detsembris 2012 tundis N Liidu kokkuvarisemise pärast kahetsust 49 protsenti Venemaa elanikest.

Kui inimestelt küsiti, mida nad konkreetselt kõige enam N Liidu kokkukukkumisest kahetsevad, vastas kõige enam ehk 52 protsenti, et inimesed kaotasid tunnetuse kuulumisest suurriiki. Kusjuures 20 aastat tagasi tõi selle välja vaid 29 protsenti.

Teisel kohal oli ühtse majandussüsteemi kadumise argument, mille tõi välja 49 protsenti (20 aasta eest oli see esikohal 60 protsendiga).

37 protsenti Venemaa elanikest leidis, et pärast N Liidu kokkuvarisemist hakkas kasvama vastastikune umbusaldamine ja vaen. 31 protsenti märkis, et kadus tunne, et igal pool võib end tunda kui kodus. 25 protsendi hinnangul halvenesid nende suhted sugulaste ja sõpradega.

Inimestel paluti tuua ka märksõnad, mis neile esmalt seostuvad N Liiduga. 16 protsenti vastas, et stabiilsus ja kord ning kindlus tuleviku suhtes. 15 protsenti tõi välja parema elu kui praegusel Venemaal. Vaid üks protsenti oli vastanutest neid, kes tõid välja repressioonid, Gulagi ja nälja.

Kui tänastelt Venemaa elanikelt küsiti, kas N Liidu kokkuvarisemine oli vältimatu või ära hoitav, vastas koguni 63 protsenti, et seda oleks saanud ära hoida. Kusjuures nii vastanute hulk on samuti ajas kasvanud - näiteks detsembris 2012 oli samal arvamusel 48 protsenti.

Kui venelastelt küsiti (vastata sai mitu varianti), kust pärinevad nende teadmised N Liidu kohta, vastas 61 protsenti, et isiklikest kogemustest ning 51 protsenti, et oma vanematelt või lähisugulastelt.