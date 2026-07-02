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Uuring: kõige sagedamini peetakse droonijuhtumite eest vastutavaks Venemaad

Eesti
Drooniga pihta saanud Auvere elektrijaama korsten
Drooniga pihta saanud Auvere elektrijaama korsten Autor/allikas: Sergei Stepanov/ERR
Eesti

57 protsenti Eesti elanikest leiab, et Eesti õhuruumi sattunud droonid on suurendanud ärevust enda ja lähedaste turvalisuse pärast, selgus riigikantselei tellitud Emori küsitlusest. Kõige sagedamini peetakse droonijuhtumite eest vastutavaks Venemaad.

Esimest korda uuriti elanike hoiakuid droonijuhtumite suhtes. Kui 57 protsenti vastanutest tundis ärevust droonide pärast, siis 36 protsenti polnud selle väitega nõus ja seitse protsenti ei osanud oma arvamust avaldada.

Kõige sagedamini peetakse droonijuhtumite eest vastutavaks Venemaad – nii arvab 45 protsenti elanikest. Sellega ei nõustunud 32 protsenti ja 23 protsenti ei osanud oma arvamust avaldada.

44 protsenti elanikest peab Venemaa mõjutustegevuseks väidet, nagu lubaks Eesti kasutada oma õhuruumi Venemaa ründamiseks. Väitega ei nõustunud 31 protsenti ja oma seisukohta ei osanud öelda 25 protsenti.

67 protsenti elanikest teab, mida drooniohu korral teha. Teadmatuses väitis end olevat 23 protsenti.

Eesti ametiasutuste tegevust droonijuhtumite lahendamisel hindab positiivselt 40 protsenti elanikest ja täpselt sama palju oli ka neid, kes andsid negatiivse hinnangu.

Emor viis riigikantselei tellimusel uuringu läbi 9.–15. juunil. Küsitlusele vastasid 15+ vanuses Eesti elanikud. Valimi suurus oli 1319.

Toimetaja: Urmet Kook

Allikas: Emor/riigikantselei

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