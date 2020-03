Vanemates laenulepingutes on harilikult intessimääraks kuue kuu euribor pluss teatud protsent aastas, kuid SEB-lt maksepuhkust taotlenud kliendi sõnul soovis pank lepingumuudatusse lisada sätte, et negatiivse euribori puhul võrdub intress marginaaliga, mis tähendab kliendile praeguse Euroopa intressipoliitika juures reaalset lisakulu.

Eelmisel nädalal kirjutas ERR, et inimeste huvi pangalt maksepuhkust küsida on eriolukorra ajal kasvanud ning praeguse olukorra tõttu laenupuhkust taotlevatelt inimestelt suuremad pangad lisatasu ei küsi ega kehtesta ka lisatingimusi.

ERR-iga võttis ühendust naine (nimi toimetusele teada), kelle sõnul vähemalt SEB puhul selline väide siiski tõele ei vasta.

"Proovitakse jätta näiliselt mulje, et tullakse klientidele vastu, sest ilma lepingutasuta antakse maksepuhkust, kuid jäetakse mainimata, et tegelikult soovitakse muuta ka paljude jaoks ühte lepingu väga olulist osa, mis on intressiarvestus," rääkis ta.

Euribor on juba pikemat aega negatiivne püsinud, kuid Eestis tegutsevad pangad on üldiselt kõigil sõlmitavatel laenulepingutel, milles intress on seotud kuue kuu euriboriga, määranud intressimäära põrandaks null protsenti. Näiteks Swedbanki laenulepingutes sisaldub see säte alates 2015. aastast. Seega ei ole viimastel aastatel laenulepingu sõlminud Eesti kliendid Euroopa Keskpanga intressipoliitikast kasu saanud.

Varem sõlmitud laenulepingutes niisugust põrandat aga ei ole, mis tähendab, et nende kohaselt on laenuintressiks kuue kuu euribor pluss teatud protsent aastas ja negatiivse euribori puhul toob see kaasa rahalise võidu. Ka ERR-iga vestelnud SEB kliendi laenuleping pärineb ajast, mil lepingud sellist põrandat ei sisaldanud.

"Kuid maksepuhkuse andmise lepingu lisasse on sisse kirjutatud, et "kui euribori väärtus on negatiivne, siis võrdub intress marginaaliga." Ehk siis tegelikult suurele osale kodulaenuomanikele, kes praeguses olukorras peavad maksepuhkust võtma, muutub pärast maksepuhkust laenumaksete olukord väga tõsiselt," tõi ta välja.

Naine lisas, et tema on laenuvõtjana võtnud riski, et euribor võib tõusta ja langeda ning nii on see ka olnud, mistõttu näiteks 2008. aastal tuli nende perel praegusega võrreldes tasuda üle kahe korra suuremaid intresse. Kui pank ei näinud toona euribori sedavõrd suurt langust ette, siis ei ole õiglane nüüd kriisiolukorda ära kasutades koduomanikud lihtsalt fakti ette panna.

SEB kommunikatsioonijuht Julia Piilmann ütles, et konkreetset kaasust ei ole pangal võimalik kommenteerida, kuid ta soovitas kliendil võtta asjaolude täpsustamiseks ühendust maksepuhkuse taotlust menetlenud laenueksperdiga.

Tema sõnul võimaldab SEB koroonaviirusest mõjutatud klientidel vormistada kodu- ja hüpoteeklaenude ning väikelaenude tagasimaksete maksepuhkus ilma lepingutasuta.

"Kui maksepuhkuse vormistamine ei too kaasa lepingu tähtaja ning muude lepingu tingimuste muutmist, siis ei muudeta ka laenuintressi ega teisi tingimusi," sõnas Piilmann.

Swedbanki eluasemelaenude valdkonnajuhi Anne Pärgma sõnul ei muuda nad maksepuhkusega seoses oma klientide laenulepingute muid tingimusi. Juhul, kui lepingus ei olnud negatiivse euribori tingimust, siis ei lisata seda Pärgma kinnitusel ka maksepuhkusega seonduvalt.