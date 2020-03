Swedbankist kinnitati, et pank on maksepuhkust andnud oma klientidele mõjuvatel põhjustel kogu aeg. Igat juhtumit vaadatakse erinevalt, see kehtib nii eraklientide kui ka äriklientide osas. Samas pole maksepuhkuste vajadust hetkel veel tuvastatud.

SEB kohtleb kliente samamoodi, lisades vaid, et paljusid erakliente aitab sõlmitud laenukaitse kindlustuse leping.

Coop Pank lisas, et maksepuhkuse kõrval on võimalik ka finantseerimist ümber restruktureerida.

"Ettevõtete maksekäitumine püsib jätkuvalt väga hea, sama hea, kui ta oli kaks kuud tagasi, aga mõistlik on natuke ette mõelda. Me oleme saanud ettevõtetelt just viimase nädala jooksul taotlusi sooviga maksepuhkusi anda. Pank tuleb vastu põhiosamakstele maksepuhkuse osas, mingeid täiendavaid kohustusi siit juurde ei tule," rääkis LHV juhatuse liige Indrek Nuume.

Luminori krediiditoodete juht Heiki Raadik ütles, et pangapoolsed lahendused võivad olla väga mitmesugused.

"Kindlasti maksepuhkus on üks neist, aga samas ei ole olemas standardseid lahendusi, kuna ei ole olemas standardset probleemi ja standardseid ettevõtjaid. Maksepuhkus võib olla kolm kuud, kuus kuud, võib olla 12 kuud. Erasikutel on eriti oluline, et nad võtaksid meiega ühendust enne, kui nad maksetega võlgu jäävad, siis on lahenduse võimalused palju suuremad kui juba võlgnevuste puhul," lausus Raadik.