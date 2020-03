Eesti Panga president Madis Müller: keskpank seisab pankade taga

Euroopa Keskpank (ECB) seisab pankade taga, et need saaksid ettevõtetele viirusekriisi olukorras laenu anda ja raha oleks kättesaadav, ütles äsja ECB nõukogu koosolekult naasnud Eesti Panga president Madis Müller.

"Euroopa Keskpanga otsused neljapäeval olid suunatud sellele, et finantssüsteem oleks tugev ja pankadel oleks laenuraha, mida ettevõtetele pakkuda," ütles Müller ETV hommikusaates. "Keskpangana seisame pankade selja taga, et nemad oleksid tugevas seisus."

Pangaklientidele, kes seda vajavad, on olulised maksepuhkused, lisas Müller.

"Prognooside tegemine on hetkel tänamatu. Senised ei kehti," ütles Müller. "Aga samas ei saa välistada, et sügiseks on majandus taastunud."

"Valitsusel on kohane on hoolitseda probleemide eest, mis teatud sektorites tekivad, mitte lasta muutuda neil püsivaks ja lasta ettevõtetel pankrotti minna," märkis Müller valitsuse tegevusest kõneldes. "Loodame, et need probleemid on ajutised."

Meetmed peaksid olema hästi sihitud ja kiired, kuna ka arengud on väga kiired, lisas ta.

"Oht on, et ettevõtted, kel kiiresti kukuvad tulud ära - hotellid ja restoranid ja kultuuriasutused - neil võib tekkida raskusi oma töötajatele palkade maksmisega, aga me ei taha et inimesed kaotaksid sissetuleud, seega peavad otsuse olema kiired," selgitas Müller.

Valitsus võiks Mülleri sõnul mõelda täiendavate laenugarantiide peale. "Otse inimestele suunatud meetmete osas võiks mõelda võimalustele, mis jõuaksid kiiresti abivajajateni, näiteks haigena kojujääjatele," ütles ta.

Kas keskpank peaks erakorralises olukorras kaaluda raha jagamist inimestele? "Esialgu on mõistlik keskenduda neile, kelle mure on kõige suurem. Üleüldist kõigile raha jagamist ei ole laual," vastas Müller.