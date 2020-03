Terviseamet sai kinnituse esimese inimese kohta Eestis, kes suri COVID-19 viirusesse nakatumise tagajärjel.

Lahkunu oli 83-aastane naine, kes hospitaliseeriti Lääne-Tallinna keskhaiglasse 20. märtsil. Patsiendil oli teada varasem krooniline südame-veresoonkonna probleem.

"Sügav kaastunne kõigile lähedastele. See on emotsionaalselt väga raske hetk ja ääretult kurb päev. See näitab, et me peame jätkama võitlust viiruse levikuga," ütles terviseameti kriisistaabi meditsiinijuht dr Arkadi Popov.

"Peame olema valmis, et selle viiruse tagajärjel võib Eestis surra veel inimesi, mistõttu on lähikontaktist hoidumine eakate ja krooniliselt haigete puhul erakordselt oluline. Hoiame oma eakaid ja nõrgema immuunsüsteemiga inimesi - inimestest eemale hoidmine on eelkõige just nende jaoks kriitiliselt tähtis," sõnas Popov.

Kaljulaid ja Ratas kutsusid üles piirangutest kinni pidama

Seoses kurva uudisega tegi avalduse ka president Kersti Kaljulaid, kes avaldas lahkunu lähedastele kaastunnet.

"Täna on see kurb päev, mil Eestis suri esimene kroonviirusega nakatunud inimene. Me kartsime seda, kuigi vargsi ju ikka lootsime, et seda ei tule. Muidugi tuli. Tunnen kaasa lahkunu lähedastele," seisis Kaljulaidi avalduses.

Kaljulaid kutsus koroonaviiruse leviku tõkestamiseks üksteisest eemale hoidma ja rõhutas, et selle eest vastutab igaüks ise.

"Demokraatliku riigi kodanikena ei võta sotsiaalse distantsi hoidmise eest vastutust riik. Sestap ei ole Eesti ega teiste lääneriikide kasutatavad meetmed võrreldavad Hiinaga. Me vastutame ise. Igaüks. Nii nagu tavalisel ajal, jagab riik meiega vastutust ka täna. Riik paneb demokraatlikul viisil paika ühiskonnaelu reeglid, meie roll on neist kinni pidada. Neist tuleb kinni pidada. Ja teha ehk natuke rohkemgi, kui parasjagu palutud," märkis Kaljulaid.

Kaastunnet avaldas ka peaminister Jüri Ratas. "Avaldan sügavat kaastunnet koroonaviiruse tagajärjel oma elu kaotanud kaasmaalase perele ja lähedastele. Samuti kõigile Eestimaa inimestele, keda see teade südamest puudutas. See on kirjeldamatult kurb, et viirus on nüüd ka meil näidanud oma kõige kurjemat palet," kirjutas Ratas sotsiaalmeedias.

Ratas kirjutas, et Eesti ja kogu maailm on nädalaid ning kuid pingutanud kooronaviiruse leviku pidurdamiseks ning meie tervishoiutöötajad teevad iga päev väsimatult tööd, et kaitsta ohu eest meie kõigi elu ja tervist.

"Neile on eesliinil toeks tuhanded teised kaasmaalased. Me peame võtma enda, oma lähedaste ja kõigi teiste tervise kaitsmist äärmiselt tõsiselt ning taluma ära sellega kaasnevad ebamugavused," rõhutas peaminister.