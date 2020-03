Circle K: transpordisektori hävingu vältimiseks on vaja aktsiisilangust

Valitsusel tuleks kriisi leevendamiseks langetada kütuseaktsiisi ning kehtestada kõiki majandusharusid siduvale transpordisektorile laenuintresside ja tagasimaksete moratoorium, et ära hoida pankrottide lumepalliefekti, leiab avalikus pöördumises mootorikütuste jaemüüja Circle K.

"Maanteetranspordiettevõtted seovad kõiki majandusharusid ning neid tuleb kaitsta ringvõlgnevuse eest, kus kauba tellija jääb võlgu tarnijale, tarnija omakorda transpordiettevõttele ning viimased omakorda kütusemüüjatele," ütles Circle K Eesti AS finantsdirektor Armin Penner.

Transpordisektor vajab Circle K hinnangul hetkel veel rohkem kui varem mootorikütuste aktsiisimaksude alandamist. Maksud moodustavad kaks kolmandikku Eestis müüdava kütuse hinnast, mistõttu saab üksnes maksumäära langetamisega hinda kiiresti ja märkimisväärselt alandada.

"Diislikütuse aktsiisilangetus toetaks lisaks maanteetranspordiettevõtetele ka kogu majanduse tervist, kajastudes positiivselt pea kõigi toodete sisendhindades," ütles Penner.

Samuti tuleks Circle K hinnangul ajutiselt peatada transpordiettevõtete intresside, laenude ja liisingute maksed pankadele. Otseseks ja koheseks abiks olevad meetmed peaks sisaldama ka ettevõtete rahalist toetamist. Vastasel korral osutub logistikakettide kriisijärgne taaskäivitamine võimatuks.

"Ka tavaoludes kujutavad ringvõlgnevused ja madal kasumimarginaal transpordisektorile peamist väljakutset, mis käesolevas kriisiolukorras võimendub veelgi ning ilma riigi abimeetmeteta sattub kogu sektori jätkusuutlikkus küsimärgi alla," selgitas Penner.

Kuigi riigipoolse abinõuna võimaldatakse ettevõtetel maksuvõlga ajatada ning tööjõukulusid hüvitada ning parimal juhul saab transpordiettevõte ka liisinguettevõttest maksepuhkust, peitub nendes plaanides Circle K hinnangul olulisi kitsaskohti. Võlas olevad arved ei väljendu käibe vähenemisena, mis on aga üheks peamiseks kriteeriumiks tööjõukulude hüvitamisel valitsuse poolt väljatöötatud meetme alusel.

"Ilma otsustava ja kiire sekkumiseta sattuvad transpordiettevõtted veel kriitilisemasse olukorda, sest kui ettevõtte kütuse krediidilimiit on võlgnevuse tõttu suletud, siis ei ole tal võimalik enam kütust tankida ning seeläbi oma põhitegevusalal tegutseda," lisas Penner.

Circle K Eesti AS on üks Eesti suurimaid mootorikütuste jaemüüjaid, mis omab ja opereerib 59 täisteenindus- ja 17 automaatjaama. Ettevõttes töötab üle 700 inimese, neist enamus teenindusjaamades. Circle K Eesti AS kuulub Kanada päritolu rahvusvahelisse kontserni Alimentation CoucheTard.