Sakkov: koroonaviirus katkestab riikide kaitseeelarvete tõusutrendi

"See kriis tõi selgelt esile probleemid transpordikoridoride toimimises Euroopa sees. Kui seni peeti NATO sõjalise mobiilsuse all silmas kiiret ja minimaalse bürokraatiaga piiriületust sõjaväetranspordile, siis nüüd näeme, et riigi võivad oma piirid üldse luku keerata," ütles Sakkov ERR-ile.

"On selge, et sõjalise kriisi olukorras peab liikumine tagatud olema. Seda imperatiivi saab nüüd NATO riikide seadusandlustesse sisse kududa," lisas Sakkov.

Sakkov on siiski kindel, et sõjalise kriisi olukorras toimiks kõik ka praegu. "Kui maja põleb, siis jäetakse kõik muud majasisesed reeglid peale evakuatsioonireeglite sinnapaika," sõnas ta.

"Tulevikku vaadates mõjutab praegune pandeemia kindlasti kõikide NATO riikide kaitsevägede arengut – sest üleüldine majanduslangus katkestab arvatavasti kaitse-eelarvete tõusutrendi," ütles Sakkov.

"Kuna Eestis on kaitse-eelarve otseselt SKP-ga seotud, siis on languse protsent võrdne SKP languse protsendiga. Teise külje pealt vaadates – kriis on üleilmne, langustrend on globaalne, mõõn tabab kõiki paate. Neid riike, kelle majandus püsib nafta ja gaasi müügil rohkem kui teisi," lisas ta.

Sakkov rääkis, et Venemaa on asunud ka kriisisituatsiooni ära kasutama. "Me oleme juba näinud seda, kuidas Vene info-operatsioonid töötavad täisvõimsusel. Eesmärk on sama, mis kuu aega tagasi – Euroopa Liidu liikmesriigid omavahel tülli ajada, USA ja Euroopa omavael tülli ajada. Külvata segadust ja valeinformatsiooni riikide sees. Seetõttu oleme näinud liba-uudiseid sellest, kuidas Euroopa Liidu riik X on pidanud kinni Euroopa Liidu riigile Y mõeldud meditsiinisaadetistega lennukeid jms," rääkis Sakkov.

Sakkov lisas veel, et sellele on lisandunud Hiina Rahvavabariigi propaganda- ja mõjutustegevus, mis nüüd levitab libainfot selle kohta, nagu oleks viiruse taga USA sõjavägi või oleks see üldse pärit Itaaliast, mitte Wuhanist.

Sakkov ütles, et Eesti sõjaline julgeolek on tagatud samamoodi kui kuu aega tagasi. "See toetub endiselt Eesti kaitsevõimele ja NATO kollektiivkaitsele. Need mõlemad töötavad endiselt. Riigi sõjaline kaitse ongi selline "alusteenus", mis alati tagatud peab olema. Ka tervishoiu- ja majanduskriisi ajal," sõnas Sakkov.

Sakkov tõi välja, et kaitseministeeriumi valitsemisalas oleks ka suutlikkust riigi tsiviilstruktuure koroonakriisi ajal toetada. "Seda näeme me näiteks piiridel, kus Kaitseliidu vabatahtlikud PPA-le piiri kaitsel tuge pakuvad," osutas ta.

"Üldiselt näitab see kriis, et Euroopa killustatult ei toimi. Me oleme nüüd näinud, mida tähendab sisepiiridega Euroopa. Kümnetesse kilomeetritesse ulatuvad autojärjekorrad Poola-Leedu piiril on meist paljudele tuttavad kolmekümneaastatagusest ajast. Olen kindel, et me ei soovi seda aega tagasi," lõpetas Sakkov.