Kevvai ütles pressiteate vahendusel, et tegu on pikalt kaalutletud otsusega.

"Andsin endale lubaduse juba praegusele ametikohale kandideerimisel, et teen seda viimast korda. Olen ministeeriumis töötanud pea 26 aastat, on viimane aeg veidi ringi vaadata ja astuda vastu uutele väljakutsetele," lausus ta.

Maaeluminister Arvo Alleri (EKRE) sõnul võimaldanuks ministeeriumis tehtud struktuurimuudatus asekantsleril jätkata, kuid Kevvai soovis oma ellu muutust, millega tuleb leppida.

Valitsus kinnitas maaeluministeeriumi uue struktuuri 12. märtsil. Muudatusega korrigeeriti ülesandeid kahe asekantsleri haldusalas, mis tähendab, et senise, Kevvai juhitud toiduohutuse ning teaduse ja arenduse asekantsleri ülesanded keskenduvad edaspidi enam toiduohutusele. Teaduse ja arenduse osa liigub üle kalanduspoliitika ja välissuhete asekantsleri vastutusalasse, mida jääb edasi kureerima asekantsler Siim Tiidemann.

Muudatuse tegemise vajadus tulenes valitsuse varasemast otsusest moodustada põllumajandus- ja toiduamet, mis alustab tööd tuleva aasta jaanuarist.

Toomas Kevvai on töötanud maaeluministeeriumis alates 1994. aastast, asekantslerina alates 1997. aastast. Ta on asekantslerina vastutanud pea kõikide ministeeriumi valdkondade eest. Kevvai viimane tööpäev ministeeriumis on 31. märtsil.

Maaeluministeerium kuulutab lähiajal välja konkursi uue asekantsleri leidmiseks, seni jääb asekantsleri ülesandeid täitma toiduohutuse osakonna juhataja Hendrik Kuusk.

Mullu novembris algatas toonane maaeluminister Mart Järvik (EKRE) määrusemuudatuse, mille eesmärk oli Kevvai ametikoht kaotada, kuid jaanuaris teatas uus minister Aller, et struktuurimuudatusest siiski loobutakse.