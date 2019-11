Toiduohutuse ja taimetervise osakonna ühendamist põhjendatakse ministeeriumi põhimääruse muutmise eelnõu seletuskirjas sellega, et luua sidusam toiduohutuse ning taime- ja loomatervise järelevalve kõigis tootmise ja käitlemise etappides.

Samuti viidatakse plaanidele veterinaar- ja toiduameti ning põllumajandusameti ühendamisega luua põllumajanduse ja toiduvaldkonna ühendamet, millega peaks kahe osakonna ühendamine kooskõlas olema. "Kahe osakonna töö ümberkorraldamine võimaldab valdkonnapõhiseid ülesandeid korraldada ja täita ühes osakonnas põllumajandussaaduste tootmisest, sh. kasutatavatest sisenditest kuni toitlustamise ja jaekaubanduseni," öeldakse põhimääruse muutmise eelnõu seletuskirjas.

Lisaks soovib minister muuta toiduohutuse osakonna alluvust, mis hakkab osakonnajuhataja kaudu edaspidi alluma otse ministeeriumi kantslerile. "See on vajalik selleks, et tõhusamalt tegeleda toidu ohutuse tagamise küsimusega," seisab eelnõu seletuskirjas. Seni kantsleri otsealluvuses olnud avalike suhete osakond viiakse kalanduspoliitika ja välissuhete asekantsleri alluvusse.

Pärast maaeluministeeriumi põhimääruse muutmist jääks ministeeriumisse kaks asekantslerit: põllumajanduse ja maaelupoliitika asekantsler ning kalanduspoliitika ja välissuhete asekantsler. Esimese alluvusse jääksid põllumajanduspoliitika osakond, maakaustuspoliitika osakond ning maaelupoliitika ja analüüsi osakond. Teise asekantsleri juhtida jääksid avalike suhete osakond, kalamajanduse osakond, teadus- ja arendusosakond, välissuhete ja eurokoordinatsiooni osakond.

Järvik ütles neljapäeval riigikogus tema umbusalduse arutamisel, et soovib vabaneda senisest toiduohutuse ning teaduse ja arenduse asekantslerist Toomas Kevvaist, põhjendades seda toiduohutuse tagamise probleemidega. Järvik rääkis istungil ka, et on sattunud skandaali seoses tüliga ministeeriumi majas, kui andis teada, et soovib algatada toiduaohutuse auditi, misjärel kantsler ja veel mõni ametnik hakkas tema vastu töötama.

Umbusaldushääletusest võitjana väljunud minister saatis määruse muutmise eelnõu kooskõlastusringile kolmapäeva õhtul ning kõige varem järgmisel nädalal arutab seda valitsus.

Järvik on avalikult öelnud, et tahab vabaneda ka maaeluministeeriumi kantsler Illar Lemettist, kellega koostöö algusest möödus oktoobri lõpus kuus kuud. See on minimaalne tähtaeg, mille järel saab minister lõpetada töösuhte kantsleriga, kuid selle peab kinnitama ka valitsus.