Järvik tahab ka asekantsler Kevvai ametist vabastada

Järviku umbusaldamisele eelnenud arutelul küsis Reformierakonna saadik Liina Kersna ministrilt, miks ta algatas ministeeriumi põhimääruse muudatuse, mille eesmärk on vabaneda asekantsler Toomas Kevvaist?

"Te olete algatanud ka ministeeriumi põhimääruse muudatuse, kus te soovite vabaneda ühest asekantslerist, just sellest asekantslerist, kes vastutab toiduohutuse eest. Tegemist on pikaaegse põllumajandusministeeriumi ametniku asekantsler Toomas Kevvaiga. Ja minu küsimus on: miks te umbusaldate ühte oma asekantslerit Toomas Kevvaid?" küsis Kersna.

Järvik tunnistas, et selline plaan tal on: "Ma vastan sellele küsimusele nii. Sellega ma tagan Eestis toiduohutuse valdkonna töö, et see oleks perfektne. Praegu on seal probleeme, seda näitas ka toiduohutuse audit."

Reformierakonna liikme Keit Pentus-Rosimannuse ning Kersna hilisematele täiendavatele küsimustele vastates tunnistas Järvik, et allkirjastas kolmapäeva õhtul ettepaneku ministeeriumi põhimääruse muudatuse ja saatis selle kooskõlastusringile ning see tuleb valitsuse istungil arutelule järgmisel nädalal.

Maaeluministeeriumis on kolm asekantslerit, Kevvai on toiduohutuse ning teaduse ja arenduse asekantsler. Varasemates vastustes rääkis Järvik, et on sattunud sattunud skandaali seoses tüliga ministeeriumi majas, kui andis teada, et soovib algatada toiduaohutuse auditi, misjärel kantsler ja veel mõni ametnik hakkas tema vastu töötama.

Järvik on avalikult öelnud, et tahab vabaneda ka maaeluministeeriumi kantsler Illar Lemettist, kellega koostöö algusest möödus oktoobri lõpus kuus kuud. See on minimaalne tähtaeg, mille järel saab minister lõpetada töösuhte kantsleriga, kuid selle peab kinnitama ka valitsus.

ERR-i uudisteportaal esitas juba kolmapäeva lõuna ajal maaeluministeeriumile päringu, kas vastab tõele, et minister Järvik soovib vabaneda ka maaeluministeeriumi toiduohutuse asekantsler Toomas Kevvaist ning liita talle alluvad osakonnad teiste asekantslerite vastutusalade vahel.

Maaeluministeeriumi avalike suhete osakonnast vastati tööpäeva lõpus, et ERR-i päring on kätte saadud ja et sellele vastatakse esimesel võimalusel. Neljapäeva keskpäevaks aga seda ei tehtud.