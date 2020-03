Eriolukorra tõttu selgub Elroni uute elektrirongide hanke võitja alles sügisel

Elroni välja kuulutatud uute elektrirongide riigihankele laekus tähtajaks kahe ettevõtte taotlus, kuid eriolukorra tõttu pikendas riiklik rongifirma hanke teise etapi tähtaega, nii et kvalifitseerimise korral saavad taotlejad pakkumuse esitamiseks aega kuni septembrini.

Elron kuulutas jaanuaris välja hanke kuue kahesüsteemse elektrirongi soetamiseks optsiooniga tellida tulevikus veel kümme rongi. Tegu on kahes etapis toimuva hankega, mille esimeses etapis tuli esitada taotlus ja kinnitused, et taotleja vastab kvalifitseerimistingimustele.

Elroni turundus- ja kommunikatsioonijuht Mariis Adamberg ütles ERR-ile, et neljapäeval saabunud tähtajaks esitas taotluse kaks ettevõtet.

Nüüd kontrollib rongifirma, kas taotlejad vastavad tingimustele ja seejärel oodatakse kvalifitseeritud taotlejailt hanke teises etapis pakkumisi.

Esialgu pidanuks pakkumused esitatud saama 1. juuniks, aga eriolukorra tõttu pikendati pakkumuste esitamise tähtaega kuni septembrini.

Rongid peaks hanke võitja Elronile üle andma 2024. aasta teises pooles.

"Hetketeadmisel ei muuda see lepingu täitmise tähtaega," sõnas Adamberg.

Uutes rongides on rohkem istekohti ning neis soovitakse kasutada istmete teisaldamise võimalust, et paindlikumalt reisijate ootustele reageerida. Rongid on maksimaalselt 85 meetrit pikad ja hakkavad sõitma Tallinna-Tartu elektrifitseeritud raudteelõigul, mis valmib detsembris 2024.