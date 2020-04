Elron käivitas oma elektrirongides kaardimakse võimaluse

"See on viipemakse näol võimalik alates reedest, 3. aprillist," ütles Elroni turundus- ja kommunikatsioonijuht Mariis Adamberg laupäeval ERR-ile.

Ta lisas, et viipemaksega on võimalik pileti eest tasuda kõigis elektrirongides klienditeenindaja juures, kellel on kaasas maksterminal. See võimalus on loodud selleks, et vähendada sularahaga arveldamist ja otsekontakti, rääkis Adamberg. "See võimalus on neile, kes ei ole saanud eelnevalt netist piletit osta, siis nad saavad kiiresti klienditeenindajalt selle soetada," lisas ta.

Rongidesse paigaldatud piletimasinates veel pangakaardiga tasuda ei saa, kuna süsteemiarendaja Ridango ei ole seda veel tööle saanud, rääkis Adamberg. Nendes saab sõidu eest tasuda kas Tallinna ühiskaardi või Elroni sõidukaardiga.

"Eks eriolukord nõuab erilahendusi. Oleme soovinud seda võimalust piletimasinasse, aga kahjuks ei ole see nii kiiresti toiminud, kuna seal õiguslikud nõuded vahepeal muutusid," selgitas Adamberg.

"Me soovitaksime klientidel esmajärjekorras osta pileti igasuguse kontakti vabalt veebis, kust ostes on see ka soodsam," ütles Adamberg. Eriti oluline oleks see praeguses koroonakriisi olukorras, kuna see aitab ka viiruse levikut ohjeldada, lisas ta.

Internetist aadressil elron.ee ostes on võimalik pilet osta kas Elroni sõidukaardile või tellida endale e-postkasti.

Seni on pangakaardiga olnud võimalik osta sõidupiletit ainult Elroni diiselrongides, kuna nendes on peatusevahed pikemad ja klienditeenindaja jõuab kõigile soovijatele piletid müüa.