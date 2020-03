Reinsalu: hädaolukorras võidakse piirata inimõiguste konventsioonis tagatud õigusi

Eesti liitus ootamatult Euroopa riikidega, kes teavitasid Euroopa Nõukogu, et aktiveerisid inimõiguste konventsiooni artikli 15, mis annab võimaluse piirata osaliselt usu-, sõna- või muid vabadusi. Välisminister Urmas Reinsalu (Isamaa) ütles Indrek Kiislerile antud usutluses, et koroonakriisi lahendamisel võib riigil tekkida vajadus võtta kasutusele meetmeid, mis piiravad konventsioonis tagatud õigusi.

Osa Ida-Euroopa riike on aktiveerinud koroonakriisis inimõiguste konventsiooni artikli 15, kus seisab: "Sõja ajal või muus hädaolukorras, mis ohustab rahva eluvõimet, võib konventsiooniosaline võtta meetmeid, millega ta peatab konventsiooniga võetud kohustuste täitmise ulatuses, mis on olukorra tõsiduse tõttu vältimatult vajalik, tingimusel et meetmed ei ole vastuolus tema teiste rahvusvahelise õiguse järgsete kohustustega." See tähendab, et kui Euroopa Nõukogu liikmesriik annab nõukogu peasekretärile teada selle artikli ellurakendamisest, siis on riigil võimalus piirata osaliselt usu-, sõna- või muid vabadusi.

Kuna artikli 15 käivitamisest on teatanud riigid, kus õiguste järgimine on saanud kriitikat, tekib küsimus, miks seda tegid ka Eesti ja Läti.

Välisminister Urmas Reinsalu, miks Eesti tegi Euroopa Nõukogule sellise teate?

Eesti on selle artikli alusel esitanud teate Euroopa Nõukogu peasekretärile 20. märtsil. Tegelikult see artikkel näebki sellise protseduuri ette. Me märkisime, et riigil võib tekkida vajadus võtta kasutusele meetmeid, millega piiratakse konventsioonis tagatud õigusi.

See ei tähenda, et Eesti peab peatama konventsioonis sätestatud õigused, vaid võib jääda oma meetmetega ka tavaolukorras lubatud meetmete piiridesse. Mitmed teised riigid on samuti seda teinud.

Niisuguseid samme on ka varem astutud, näiteks Prantsusmaa andis teada, et peab selle artikli aktiveerima seoses terroriohuga, kui tekkis vajadus seoses hädaolukorraga teatud õigusi piirata. Ka Ukraina on seda teinud seoses Donbassi ja Luganski konfliktiga.

Väljaanne EU Observer kirjutab, et artikli 15 aktiveerimise teated on läinud teele riikidest, mis pole just kõige eeskujulikumad inimõiguste järgijad, näiteks Armeenia, Moldova. Aga ka Läti ja Eesti. Miks me peame olema sääraste riikidega ühes paadis?

Me ei ole ühes paadis, see ei ole kollektiivne pöördumine.

Eesti välisministeeriumi juristide hinnangul on korrektne informeerida seoses hädaolukorraga, et võidakse kasutada meetmeid, millega piiratakse konventsioonis tagatud õigusi.

Tõsiasi on see, et oleme eriolukorras juba neid samme astunud. Eesti Vabariigi hinnangul on need sammud õiguspärased, aga lõpliku hinnangu langetab Euroopa inimõiguste kohus. Näiteks on meil piiratud kogunemisevabadust, meil on ju praegu kogunemised keelatud. See on piirang inimõiguste konventsiooni mõttes ja sellepärast ongi loogiline ja asjakohane Euroopa Nõukogule sellest teatada.

See ei tähenda, et Eesti ei oleks õigusriik ja ei juhinduks inimõiguste põhimõtetest, need on kirjas ka meie põhiseaduses.

Miks sellest kirjast ei teadnud midagi peaminister Jüri Ratas?

Selle kirja saatmise protseduur ei näe seda ette. Ka mina ei kirjutanud sellele kirjale alla.

Seda tehti ametnike tasemel, Euroopa Nõukogus teostab meie liikmeõigusi meie suursaadik ja välisministeerium esindab neid protseduure. See ei ole poliitiline samm, vaid puhtal kujul juriidiline samm.

Nii et teie ei andnud ametnikele korraldust see kiri saata?

Ma ei andnud korraldust, aga olen selle info võtnud teadmiseks. Selline on lihtsalt protseduur.

Me ei ole ju selle kirjaga taganenud Euroopa Inimõiguste Konventsiooni toimealast, aga selge see, et teatud õigused on täna Eestis piiratud. Aga piirangute põhjus on legitiimne.

Kas te välisministrina näete, et seoses koroonaepideemiaga Euroopas ja maailmas tervikuna võib tekkida inimõigustega järjest rohkem probleeme?

Eeldus teiste inimõiguste teostamiseks on õigus elule. Ja riigid peavad kaitsma inimeste õigust elule. Järelikult tuleb selleks ette võtta asjakohaseid meetmeid. See on kohustus, mitte privileeg öelda inimestele, kas neil on õigus elule või mitte.

Loomulikult peab hoiduma ebaproportsionaalsetest meetmetest, need peavad põhinema reaalsel ohuhinnangul ja kehtima vaid senikaua kuni need täidavad oma eesmärki. Sellepärast on ka Eesti eriolukorra kehtivus määratud tähtajaliselt, ja selle võib vajadusel varem lõpetada aga võib ka pikendada.

Vabaduste piiramisele on alternatiiv, selle ütles hästi välja Leedu tervishoiuminister: alternatiiv on looduslik valik.

Kas teie arvates on normaalne Ungaris toimuv, kus peaminister on asunud riiki juhtima valitsuse dekreetidega ja parlament on sisuliselt kõrvale jäetud? Kas säärased sammud autoritaarsuse suunas on laiemalt leviv nähtus?

Kui küsida, kas need Euroopas rakendatavad piirangud on samm autoritaarsuse suunas, siis see on eluvõõras mõtlemine. Konkreetselt Ungari olude kohta ma ei oska midagi kommenteerida.

Kindlasti riigid peavad rakendama piirangud proportsionaalselt ja oma põhiseadusega kooskõlas, nii nagu seda teeb Eesti. Kõikides riikides peab olema võimalik neid samme kohtulikult kontrollida.

Aga ma ütlen teile teise numbri: kogu Euroopas oli 26. veebruaril koroonaviirusesse haigestunud inimesi tuvastatud sama palju, kui täna Eestis. Sellise kiirusega leviva viiruse tõkestamiseks tulebki kasutusele võtta nii ekstreemse iseloomuga meetmeid. Tavapäraselt tegutsedes on riigid jäänud lihtsalt hiljaks.