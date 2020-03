Paavst Franciscus pidas Vatikanis palvuse üksinda

Erakorraline palvus pandeemia ajal toimus tühjal väljakul, kus tavaliselt on kümneid tuhandeid inimesi, kuid mis praegu on suletud. Paavst Franciscus tänas ja õnnistas meditsiini- ja vanadekodude töötajaid, poemüüjaid, politseinikke ja vabatahtlikke, kes erinevalt rikastest ja kuulsatest kujundavad praeguse aja otsustavaid sündmusi.

"Õhtu on kestnud juba nädalaid. Tihe pimedus on kogunenud meie väljakutele, tänavatele ja linnadesse. See on võtnud üle meie elud, täites kõik kõrvulukustava vaikusega ja häiriva tühjusega, mis peatab kõik, kui möödub. Tunneme seda õhust. Märkame seda inimeste žestidest. Nende pilgud paljastavad neid. Leiame endid olevat kartuses ja eksinud. Nagu apostleid tabas meidki üllatuslikult ootamatu ja turbulentne torm. Oleme mõistnud, et oleme samas paadis, kõik me õrnad ja segaduses, kuid samal ajal tähtsad ja vajalikud. Meid kõiki on kutsutud koos liigutama, igaüks meist vajab teise lohutust. Selles paadis oleme meie kõik koos. Meie kõik," rääkis paavst Franciscus.