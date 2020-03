Itaalia koroonasurmade arv tõusis üle 10 000

Tuvastati ka 5974 uut nakatumist, teatas riigi tsiviilkaitseamet. Kokku on Itaalias alates haiguspuhangu algusest veebruaris tuvastatud 92 472 haigusjuhtu.

Hispaania registreeris 832 koroonaviirusega nakatunud inimese surma, mis tähendab, et riigis on pandeemia nõudnud ligi 6000 inimelu.

Hispaania ja Itaalia otsivad võimalusi, kuhu raskemas seisus haigeid panna. Piedmontis, Itaalias Lombardias on intensiivravi voodikohti 500, praegu on 440 voodis inimesed. Ja ei ole tõsi see, et viirus murrab maha vaid vanu.

"Ei mingeid patoloogiaid, noored ja terved. Noorim, keda nägin, oli 24 aastane," ütles intensiivravitöötaja Valeria Bonato.

Õdede koordinaator Maurizio Sciala ütles, et on juhtumeid, kus patsient helistab koju, et jätta hüvasti oma lähedastega. "Seda on väga raske kõrvalt vaadata," ütles ta.

Lombardias Seriate linna kirikus õnnistab preester 45 surnut enne kui nad viiakse krematooriumisse. Enam ei ole aega ega võimalust ükshaaval lahkunuid saata pere ringis.

"Võimud ei tea enam, kuhu kirste panna. Kõige kurvem on see, et need surnud on jäetud alasti, üksi. Nad olid inimesed, kes surid enne, kui keegi sai neid ära kuulata, ilma et nad oleksid saanud lähedastega rääkida või keegi oleks saanud neid lohutada," sõnas preester Mario Carminati.

Itaalias on seni koroonaviirusega haigestunute suremus olnud viimased nädal aega olnud 850 inimest päevas. Aasta tagasi oli 60 miljoni elanikuga Itaalias suremus keskmiselt 1750 inimest päevas. Käesoleva aasta kohta andmed puuduvad, seega ei ole võimalik öelda, kui palju tõuseb koroonaviiruse pärast suremus.