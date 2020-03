Lääne-Tallinna keskhaigla testib koroonaviiruse suhtes kõiki sünnitajaid

Lääne-Tallinna keskhaigla testib kõiki Pelgulinna sünnitusmajja saabujaid koroonaviiruse suhtes selleks, et tagada sünnitajate ja värskete ilmakodanike ohutus.

Lääne-Tallinna keskhaigla naistekliiniku juhataja dr Piret Veeruse sõnul eraldatakse COVID-19 diagnoosiga sünnitaja teistest ning nakatunud patsiendiga tegelev personal teisi patsiente ei teeninda. Sellega välistatakse tema sõnul kontaktivõimalus teiste sünnitusmajas viibijatega.

Veerus kinnitas, et sünnitusabi andmisel lähtub haigla jätkuvalt iga sünnitaja vajadustest. "Iga sünnitus on erinev ja iga sünnitaja vajab individuaalset lähenemist. Tagame kõrgekvaliteetse sünnitusabi olenemata ema diagnoosist, järgides samal ajal kõiki ohutusnõudeid," selgitas Veerus.

Laupäeval sünnitas Lääne-Tallinna keskhaigla Pelgulinna sünnitusmajas ka esimene haiglas positiivse koroonaviiruse proovi andnud ema. Ema ja laps on sünnitusmajas koos, kuid isoleeritud teistest sünnitusmajas viibijatest. Mõlema tervislik seisund on hea, seda jälgitakse hoolsalt.

Sünnitusmaja paneb südamele, et viiruse leviku tõkestamine on kõigi inimeste kätes. Lapseootel peredel on eriti oluline viibida eneseisolatsioonis ja vältida kõiki kontakte, mis pole hädavajalikud.

Seoses riigis välja kuulutatud eriolukorraga kehtib kõigis sotsiaalhoolekandeasutustes, haiglates ja kinnipidamisasutustes külastuskeeld esialgu 1. maini 2020, kui valitsus ei otsusta teisiti.

Lisainfot viiruse ja eriolukorra meetmete kohta leiab terviseameti temaatiliselt kodulehelt ja ameti Facebookist. Eriolukorda puudutavatele küsimustele leiab vastused valitsuse kodulehelt.