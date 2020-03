Koroonaviirus jõudis ka Alutaguse hoolekeskusesse

"Just praegu andis terviseamet teada, et test oli positiivne," ütles Alutaguse abivallavanem Kairi Soomer pühapäeva hommikul Põhjarannikule. "Nii diagnoosi saanud eakas härrasmees kui igaks juhuks ka tema toanaaber, kel olid sarnased sümptomid, viidi kiirabiga haiglasse."

Hoolekeskuse juhataja Kristiina Ets ütles, et neil on 103 elanikku ja 56 töötajat ning testitakse kõiki.

Sotsiaalminister Tanel Kiik ja sotsiaalministeeriumi kohalike omavalitsuste toetuste ja teenuste poliitka juht Triin Raag rääkisid pühapäeva lõunal peetud pressikonverentsil, et üle kogu Eesti on testitud sadu hooldekodude töötajaid ja patsiente ning seni ei ole nakatunuid mujalt kui Saaremaalt leitud.

Kiik tunnustas hooldekodude töötajaid, kes on seni karantiini nõuetest hästi kinni pidanud. Ta märkis ka, et töötajatele ei saa ülirangeid piiranguid kehtestada, kuna kõigil on pered ja lähedased ning see läheb ka vastuollu inimeste põhiõigustega. Siiski on need hooldekodude töötajad, kes on tulnud välisreisilt või kellel on olnud haigussümptomeid, ise koju karantiini jäänud, lisas Kiik.

Minister tunnustas hooldekodude töötajaid, kes tema sõnul teevad seda tööd suhteliselt väikse palga eest. Lisaks tasub ka meeles pidada, et hooldekodudes on siiani tööjõupuudus, märkis Kiik.

Kiik kinnitas ka, et testimised hooldekodudes ei tähenda Eesti testimisvõimekuse ümberjagamist, vaid uute testide tegemise lisandumist. "Testimise võimekus on Eestis võrdlemisi kõrge. Me näeme, et suudame üheaegselt testida mobiilsete brigaadidega hooldekodudes ja inimeste kodudes ning ka mobiilsetes punktides proove võtta. Testimiste arv hooldekodude testimisel ei jaotu ümber, vaid kasvab üle tuhande päevas," kinnitas minister.