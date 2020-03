Vaatamata Eesti ja Soome piirangutele püüavad mõned inimesed siiski naaberriiki lipsata

Hoolimata sellest, et nii Eesti kui ka Soome on kehtestanud ranged piiriületuspiirangud, tabatakse nii Tallinnas kui ka Helsingis siiski veel inimesi, kes püüavad hea õnne peale naaberriiki pääseda. Tegelikkus on siiski see, et üle lahe pääseb praegu ainult erandjuhul, seega piiriületuskeeld täiesti absoluutne ei ole.