Soome tervishoiuameti spetsialistide nädal tagasi koostatud optimistlikum prognoos koroonaviiruse levikust ei kirjelda enam valitsevat olukorda. Viirus levib arvatust kiiremini ning valitsus peaks lähtuma tunduvalt süngemast prognoosist, kirjutavad Soome rahvusringhääling Yle ja ajaleht Helsingin Sanomat (HS).

Prognoosi halvenemist mõjutab märkimisväärselt fakt, et välismaalt on Soome saabunud või saabumas 200 000 Soome elanikku. HS allikate sõnul on Soome teinud vea, lubades välismaalt Soome naasnud inimesed omapäi lennuväljalt edasi liikuma. Paljud neist on kasutanud ühistransporti ning jätkanud oma igapäevaelu, sest karantiin on olnud liiga soovituslik.

Senised meetmed - muu hulgas koolide sulgemine, üle 10 inimesega kogunemiste keelamine, vabatahtlik karantiin välismaalt saabujatele jne - on küll aidanud viiruse levikut aeglustada, kuid mitte piisavalt. Eriti drastiline on olukord Soome pealinna Helsingit, suuruselt teist linna Espood ja neljandat linna Vantaad hõlmavas Uusimaa maakonnas.

"Graafikujoon liigub raketi kombel otsejoones üles," iseloomustas haiglaravi vajavate nakatunute hulka Helsingi ja Uusimaa tervishoiupiirkonna juht Juha Tuominen.

Soome seni tuvastatud 792 nakatunust on 500 pärit Uusimaalt. See tähendab, et 65 protsenti kogu riigi tuvastatud nakatumistest - ning ka enamus haiglaravi vajavatest juhtumitest - on koondunud Soome kõige tihedamini asustatud maakonda.

Spetsialistide mure on seotud eelkõige sellega, et koroonaviirus võib endiselt levida Uusimaalt mujale riiki. See paneks aga löögi alla intensiivravivõimekuse. Teistes maakondades on intensiivravikohti tunduvalt vähem kui Uusimaal, samal ajal kui elanikud on mujal keskmiselt eakamad ning haigemad.

Soome terviseameti koroonahinnangu on süngemaks muutnud ka tööealiste inimeste haigestumine. Koroonaviiruse tõttu intensiivravi vajavate tööealiste hulk on olnud suurem kui veel nädal tagasi prognoositi.

Soome valitsus on täiendavate viiruse leviku vastaste meetmetena otsustanud sulgeda klientidele kõik restoranid, baarid, kohvikud ja ööklubid. Täna kolmapäeval on oodata valitsuse ettepanekut ka järgmise sammu kohta, st Uusimaa isoleerimist ülejäänud riigist.