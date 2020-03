Rootsi on koroonaviirusega võitlemiseks valinud erineva strateegia kui teised Põhjamaad. Rootsis kasutusele võetud suhteliselt leebed piirangud tekitavad aga muret Soome meedikutes, eriti problemaatiliseks küsimuseks on kujunenud kahe riigi põhjaosas toimuv pendelränne.

Lapi maakonnas on juba tuvastatud nakatumisi, mis on seotud tööalase reisimisega Soome ja Rootsi vahel, kirjutab Helsingin Sanomat.

Lapi keskhaigla nakkushaiguste arst Markku Broas märkis, et juhtumeid on olnud nii selliseid, kus nakatunu elab Soomes ja käib Rootsis tööl, kui ka neid, kus inimene elab Rootsis ja käib tööl Soomes.

"Oleks vaja arutada samal teemal nagu Soome ja Eesti vaheline tööalane ränne. Praegu on risk, et nakatumisi tuleb meile Rootsi poolelt," nentis ta.

Eelmise nädala neljapäeval otsustas Soome valitsus, et tööränne Eestist Soome keelatakse. Samal ajal käib aga endiselt üle Rootsi-Soome piiri umbes 1000 inimest päevas.

Peamiselt toimub see liiklus piiriosas, kus Rootsi poolel asub riigi idapoolseim linn Haparanda (Haaparanta) ning Soome poolel Tornio. Sisuliselt on tegu üheks linnaks kokku kasvanud asulatega.

Tornio linna juhtiv arst Pertti Sakaranaho rääkis, et nädalavahetusel leidis aset ka juhtum, kus Rootsis töötav soomlasest tervishoiutöötaja haigestus naaberriigis.

Sakaranaho sõnul on selge, et pendelränne üle piiri tuleks lõpetada.

Samas on mitmed võimuesindajad märkinud, et piiri sulgemine ei ole nii lihtne, sest nii Rootsis kui ka Soomes on kriitilise tähtsusega tööd tegevaid inimesi, kes käivad naaberriigis tööl. Näiteks Põhja-Rootsi tervishoiusüsteemile on Soomest pärit töötajad äärmiselt olulised.

Seetõttu leiavad ametnikud ja võimuesindajad, et enne sammude astumist peaksid Soome ja Rootsi esindajad selle küsimuse põhjalikult selgeks rääkima.