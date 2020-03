"Põhikooli lõpueksamid ja gümnaasiumi riigieksamid seotakse lahti kooli lõpetamisest". Kas see tähendab, et nii põhikooli kui ka gümnaasiumi on võimalik lõpetada ilma eksamiteta?

Jah. Põhikooli ja gümnaasiumi saaks lõpetada ilma eksameid sooritamata. Täna on lõpetamise tingimuseks eksamite sooritamine.

"Põhikooli lõpueksameid ei korraldata." Kui põhikooli eksameid ei korraldata, siis milline on lahendus juhuks, kui õpilane soovib minna edasi õppima mõnda teise kooli?

Mida varem see otsus tehakse, seda varem saame selgeks ka muutunud olukorras uude kooliastmesse ülemineku korraldamise. Tänaseks on gümnaasiumisse katsed lükatud edasi (Tallinna ja Tartu gümnaasiumites). Eriolukorra pikenedes liigub see aeg määramatusesse või suvesse. Gümnaasiumitel oleks asja selginedes võimalik töötada välja vastuvõtuks alternatiive - skype-vestlused, online-testid vms. Vastuvõtt saab olla ka põhikooli tunnistuse alusel.

"Gümnaasiumi riigieksamite vajalikkus ja korraldus räägitakse läbi eelkõige ülikoolidega kui peamiste info tarbijatega." Kas see tähendab, et pöördutakse tagasi riigieksamite eelsesse aega, kus osadel erialadel toimus vastuvõtt vaid sisseastumiskatsetega? Mis annab kindluse, et ülikoolide endi katsete ajaks on eriolukord läbi?

Kui riigieksameid ei toimu, siis ei saa ülikoolid seada eksamipõhiseid lävendeid. Vastuvõtu korraldavad ülikoolid ja siin ongi oluline ülikoolide ja gümnaasiumide koostöö. Peamegi olema valmis selleks, et eriolukord kehtib ka siis veel. Hakkame juba varem ettevalmistuse ja koostöiselt lahenduste otsimisega tegelema.

"Hindamisel võib kasutada hinnete asemel arvestatud/mittearvestatud hindamist." Kas see puudutab ainult lõpuklasse või kõiki klasse?

Seadus ei luba mitte-eristavalt kursusehinnet ja trimestrihinnet panna. Praegu on aga eriolukord ja tavapärasel moel ei saa õppetööd läbi viia, tagasisidet anda ja hinnata. Seega on keeruline ka erinevates ainetes tagada õppekava läbiviimist ja õpiväljundite saavutamist. Seega tuleks koolidele anda vabamad käed mitte-eristava hindamise osas. See puudutab kõikides klassides kokkuvõtvat hindamist.

"Kooliaasta ülesehitus (õppeperioodid ja vaheajad) jääb kehtima ja võimalikud kuupäevalised muutused kinnitada lähima nädala jooksul. " Kas silmas on peetud suvevaheaega 10. juuni kuni 31. august, v.a lõpuklassid?

Jah. Aga peame ka oluliseks, et toimuks kevadvaheaeg aprillis. Õppimine ja õpetamine toimub teise intensiivsusega ja hingetõmbepausi vajavad õpilased, õpetajad ning lapsevanemad. Suvevaheaja puhul peaks eriolukorra lõppedes pakkuma huvihariduse võimalusi.

