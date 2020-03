"Maksame nagu surnud hobust": tööta rendifirmadel pole uute autode liisingmaksetest pääsu

Tallinna Lennujaamas laiub tuntud kaubamärkide rendiautode meri. Kõik autod seisavad, sest reisijaid, kes on rendifirmade põhiline klientuur, ei tule. Lennud on peatatud, autosid ei vajata. Ent üüri lennujaama parkla kasutamise eest tuleb ikka maksta, sest autod ju seisavad seal.

Maksma peab ka liisinguid juba tellitud ja valminud uute autode eest, mida sektor igaks suveks tellib, mis sest, et sel suvel neid vaja ei lähegi. Selleks suveks on Eestis tegutsevad autorendifirmad tellinud kokku umbes 1500 uut sõidukit.

"Meil on automüüjatega siduvad kokkulepped, suvehooajaks on autod juba ette tellitud, sest suvi on kõrghooaeg. Meil on endiselt vaja rahastust nendele autodele, et need välja osta," selgitab Sixt kaubamärki esindava Transporent OÜ juhatuse liige Karita Orusaar.

Seetõttu pole nendest liisingmaksetest pääsu. Ainus lootus on, et kõik tellitud autod ei lähegi tootmisesse, sest mitmed autotööstused Euroopas on oma liinid seisanud.

"Nii palju kui võimalik, on tellimused tühistatud. Mis on aga juba toodetud ja osaliselt Eestiski, tuleb ikka välja osta," ütleb Orusaar.

Sixti autopargis on 200 sõidukit, ettevõttes töötab 12 inimest.

"Me tegutseme puhtalt turismi peal," ütleb Orusaar.

Rendifirmade personal istub praegu kodus, sest kaugtööd teha ei saa ja selleks puudub ka vajadus - klientuuri ju pole. Keskmiselt töötab ühes ettevõttes 30 inimest, kõik on Eesti ettevõtted, mis esindavad tuntud kaubamärke frantsiisi alusel.

"Oleme saatnud töötajad kas palgata puhkusele, alandanud töötasud miinimumini või täitsa lasknud juba inimestel minna," ütleb Orusaar.

Praeguses olukorras ei aita aga ka äritõrkekindlustus, sest tegemist on force majeure olukorraga.

Eestis tegutsevad autorendifirmad, nagu paljud teisedki, on saatnud valitsusele pöördumise, milles paluvad, et hotellide kõrval ka neid ära ei unustataks.

Viidates turismisektori kõige raskemale seisule, paluvad nad valitsusel vabastada sektori tööandjad tööjõumaksudest kuni majandusliku olukorra normaliseerumiseni vähemalt kuue kuu jooksul; pikendada riigi palgatoetust kahest kuust pikemaks või anda tööandjale õigus saata töötajad sundpuhkusele olukorra normaliseerumiseni, nii et riik kompenseerib puhkusehüvitise; kompenseerida 14-päevase kohustusliku karantiinisoleku haigekassa vahenditest; kompenseerida töölepingu ülesütlemisel etteteatamisajast puudujääva aja eest makstava hüvitise töötuskindlustuse vahenditest;

samuti kompenseerida tööandja poolt makstava koondamishüvitise ehk ühe kuu keskmise töötasu töötuskindlustuse vahenditest ja maksta otsetoetusi tagastamatu abina sektori ettevõtete finantskohustuste täitmiseks.

Pöördumisele kirjutasid alla kaubamärkide Sixt, AVIS, Budget, Payless, Europcar, Interrent, Keddy, Hertz, Thrifty, Dollar, Alamo, Enterprise ja National Eesti esindajad.