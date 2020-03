Konkurentsiamet apteegireformist: suuresti säilib varasem olukord

Apteegireformi suhtes kriitiline olnud konkurentsiamet leiab, et kuigi alates 1. aprillist on apteekidel proviisoritest omanikud, siis tegelikult jääb suurem muudatus Eesti apteegiturul toimumata.

"Meil on endiselt samad tuntud kaubamärgid turul, kaubamärgid on tugevad ja apteekrid on endiselt tugevalt hulgimüüjatega seotud. Nii et selles suhtes väga suuresti säilib selline olukord nagu varem," ütles Ots "Aktuaalsele kaamerale".

"Tulevikus kahtlemata teoreetiliselt on see, et keegi suurem tegija asutab hulgimüüja, arendab välja kaubamärgi, teeb frantsiisilepingud, on võimalik, aga kahtlemata selle elluviimine on väga, väga keeruline," lisas Ots.

1. aprillil 2020 lõppeb üleminekuperiood apteegiteenuse osutamiseks proviisoromandinõuetele mittevastavatel apteekidel, mille järel võivad tegutseda apteegid, mille enamusosalus kuulub proviisorile, kes võib olla seotud kuni nelja apteegiga (üle 4000 elanikuga linnas) ning peab ühes neist ka juhatajana töötama.

Samuti hakkab kehtima vertikaalse integratsiooni keeld, mis tähendab, et üldapteegi tegevuse üle puudub valitsev mõju ravimite hulgimüüjal, tootjal või tervishoiuteenuse osutajal.

Lisaks jõustub haruapteekide piirang suurtes linnades, ehk et üldapteegil ei saa olla haruapteeke linnades, kus on üle 4000 elaniku.

Muudatuste eesmärk on tugevdada proviisori rolli tervishoiusüsteemis, tagada apteegiteenuse erialane areng ja vähendada ärihuvide mõju apteegiteenusele, märgib ravimiamet oma kodulehel.