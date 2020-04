62-aastane Cuomo, kelle igapäevased pressikonverentsid on saanud rohkelt vaatajaid üle kogu riigi ning pakkunud sageli alternatiivi president Donald Trumpi vastuolulisi sõnumeid sisaldavatele pressikonverentsidele, pidi näiteks CNN-ile antud intervjuus kaheksa korda kinnitama, et tal pole plaanis USA presidendiks pürgida, vahendavad Hill, Times, Guardian ja USA Today.

Kusjuures intervjueerijaks oli tema noorem vend, CNN-i 49-aastane uudisteankur Chris Cuomo, kes teeb koroonaviirusse nakatumise tõttu tööd kodusest stuudiost.

Kuberner Cuomo on ka varem presidendiks saamise soovi eitanud ning esmaspäeval ütles MSNBC intervjuus, et tal pole mingit soovi trumpi poliitilisi mänge kaasa teha.

Demokraatide praegune võimalik esinumber, 77-aastane endine asepresident Joe Biden on viimasel ajal mõnevõrra varju jäänud ning tema Delaware'i osariigis asuvast kodust tehtud videolülitusi on aeg-ajalt saatnud tehnilised äpardused, millest vabariiklaste meedia ka koheselt kinni haarab.

Mõned USA poliitikaanalüütikud on juhtinud tähelepanu ka sellele, et jutud Cuomost kui alternatiivist Bidenile hakkasid alguses tugevalt levima eelkõige parempoolsete arvamusliidrite seas ning seetõttu olevat alust kahtlustada, et tegu on osaliselt manöövriga, mille abil demokraatide ridades veelgi rohkem lõhesid tekitada.

Bidenit iseloomustas kuberner Cuomo intervjuus järgmiselt: "Ma töötasin temaga, kui ta oli asepresident. Ta oli tõeliselt kasulik New Yorgi osariigile, kui ta oli president Obama asepresident. Ma ei suuda öelda piisavalt häid asju Bideni kohta, ta on olnud suurepärane rahva teener. Ta on olnud erakordne mitmel viisil."

President Trump ütles esmaspäeval, et kuberner Cuomo oleks tema jaoks raskem vastane kui asepresident Biden.

New York Gov. Andrew Cuomo says he has no plans to ever run for President, has not considered it, and will never consider it. https://t.co/igWoHEPPNm pic.twitter.com/fv1bVgfSNm