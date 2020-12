Endine nõunik süüdistab New Yorgi kuberneri Andrew Cumot seksuaalses ahistamises.

"New Yorgi kuberner Andrew Cumo ahistas mind seksuaalselt ja paljud on selle tunnistajad. See toimus mitu aastat ja töökeskkond oli ülimalt mürgine," kirjutas Lindsey Boylan sel pühapäeval Twitteris.

Boylan töötas 2015. aasta märtsist kuni 2018. aasta oktoobrini demokraadist Cuomo administratsiooni majandusarengu asekantsleri ja erinõunikuna.

"Ma tean, et ma ei olnud ainuke naine keda väärkoheldi," lisas Boylan.

2020. aastal kandideeris Boylan kongressi eelvalimistel New Yorgis, kuid kaotas Jerrold Nadlerile.

New Yorgi kuberneri pressibüroo pole kommentaare süüdistuste kohta jaganud.

Andrew Cuomo valiti New Yorgi kuberneriks 2010. aastal. Ta võitis valimised uuesti 2014. aastal ja 2018. aastal. Novembris korraldatud Siena kolldezi küsitlused näitasid, et 56 protsenti New Yorgi elanikest toetab Cuomot.

Cumo saavutas ülemaailmse tuntuse selle aasta kevadel, kui ta asus korraldama koroonaviiruse epideemiaga seotud igapäevaseid infotunde.