TTJA soovitab Kanal 2 vabalevikusse tulekuks taotleda ajutist luba

Tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve amet (TTJA) leiab, et Postimees Gruppi kuuluva telekanali Kanal 2 vabalevisse toomine saaks toimuda ajutise tegevusloa alusel, mida amet on valmis menetlema oluliselt kiiremini kui seaduses lubatud kuni üks kuu. Kui telekanal soovib vabalevisse jääda ka püsivalt, saab ajutise tegevusloa ajal taotleda alalist luba.

TTJA meediateenuste nõunik Peeter Sookruus ütles ERR-ile et TTJA hinnangul on tänases meediateenuste seaduses võimalusi uute telekanalite lisandumiseks vaba juurdepääsuga telelevisse ja selleks ei pea otsima keerulisi teid selle sihi saavutamiseks eriolukorra tingimustes erakorraliste otsuste tegemise näol.

"MeeTSi (meediateenuste seaduse - toim) alusel saab kiiresti ja paindlikult toimides välja anda televisiooniteenuse osutamise ajutise tegevusloa, millega võib edastada teleprogrammi ka vabalevis. Seega on TTJA arvates võimalik lahendada Postimees Grupi mure vabalevisse naasmisel meediateenuste valdkonnas täna kehtiva seaduse kohaselt ja meil pole vajadust erandkorras kiirsammudeks," märkis Sookruus.

Sookruus lisas, et TTJA pakutud variandi kohaselt toimides oleks meediaettevõttel ka piisavalt aega vaagida olukorra arenguid ja otsustada selle põhjal, kas nad soovivad jääda vabalevisse püsivalt ning vajaksid siis selleks alalist tegevusluba või piirdutakse oma teleprogrammi edastamisega vabalevis vaid eriolukorra kestvuse ajal.

Sookruus ütles, et televisiooniteenuse osutamise ajutise tegevusloa saab kõigi asjade laabumisel välja anda küllalt kiiresti. See sõltub osalt ka sellest, kas on vaja küsida lisaks taotlusele veel täiendavat infot, tagamaks, et taotlus on igati nõuetekohane.

"Meediateenuste seaduse kohaselt peab TTJA otsustama ajutise tegevusloa väljaandmise maksimaalselt ühe kuu jooksul arvates taotluse saamise päevast. Kuid kindlasti teeme seda kiiremini ja püüame anda tegevusloa välja märksa lühema ajaga. Mingit kindlat tärminit ei sooviks siiski anda, siin on veel mitmeid tegureid."

Nii tuleb arvestada, et lisaks õiguslikule mõõtele on uue tegevusloa alusel teleprogrammi edastamisel vabalevis oluline ka asjade tehniline külg. Teleprogrammi edastamiseks vaba juurdepääsuga televisioonis peavad olema kõik vajalikud tehnilised võimalused ja kokkulepped, mis räägitakse läbi edastusteenust pakkuva sideettevõtja ja meediateenuse osutaja vahel.

Postimees Grupi taotlus oli lisaks TTJA-le adresseeritud ka eriolukorra juhile ja kultuuriministeeriumile. Kultuuriministeeriumi kommunikatsioonijuht Meelis Kompus ütles, et kultuuriministeerium on Postimees Grupi sooviga tuua Kanal 2 tagasi vabalevisse kursis, kuid esialgu ei ole jõutud kujundada seisukohta.

"Kavas on kohtumine Postimees Grupi esindajatega, et ettepanekuid ja kõiki võimalusi arutada. Kahtlemata oleks eriolukorra tingimustes hea, kui informatsiooni jagavad teleprogrammid jõuavad maksimaalselt suure auditooriumini ning seeläbi oleks ühtsesse inforuumi haaratatud võimalikult erinevad ühiskonnagrupid," märkis Kompus.

Ka Peeter Sookruus tervitas TTJA poolt seda, kui meediateenuse osutajad soovad teha oma teleprogrammid elanikkonnale maksimaalselt kättesaadavaks ja mitmekesistada kodumaiste telekanalite valikut ka vabalevis, mis katab kogu Eesti territooriumi.

"See pakuks inimestele rohkem infokanaleid, mis on tähtis ka eriolukorras. TTJA kui meediateenuste valkdonna regulaatorasutus vaatab neid protsesse laiemalt ja peame mõtlema ka sellele, et võimalus tulla oma programmidega vabalevisse oleks ka teistel, kes seda soovivad. Täna peaks lisaks Kanal2-le olema tehnilisi võimalusi veel mitme telekanali edastamiseks vaba juurdepääsuga televisioonis. Selleks on täna olemas ka õiguslikke võimalusi, mida pakub valdkonda reguleeriv meediateenuste seadus," sõnas ta.

ERR kirjutas kolmapäeval, et Postimees Grupp soovib taastada televisioonikanali Kanal 2 vaba juurdepääsuga üleriigilise televisiooniteenusena. Postimees Grupi juhatuse liige Nele Laev pakkus selleks välja kolm varianti: (1) eriolukorra juhi korralduse alusel lubada erandkorras vabajuurdepääsuga televisiooniteenuse osutamise loa andmine kiirendatud korras; (2) taastada enne 21. juulit 2017 kehtinud vabajuurdepääsuga televisiooniteenuse osutamise tegevusluba; (3) anda ajutine televisiooniteenuse osutamise luba.